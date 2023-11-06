台南3工人掉醬油槽昏迷 職安署要求停工、職安法最高罰30萬
今（6）日上午8時48分許，台南市新化區某醬油工廠一名勞工進入醬油槽進行醬渣清理作業時，疑似因缺氧中毒暈倒於醬油槽內，兩名同事見狀立即進入槽內救援，不久亦暈倒於槽內，經緊急送醫急救後，目前皆已恢復呼吸心跳，職安署南區職安中心已於現場要求事業單位立即停工。
記者鄭婷襄／台南報導
該工廠轄管職安署南區職安中心獲報後，立即派員至工廠實施檢查，初判原因為作業人員未置備測定空氣中氧氣濃度之必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度之措施，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上，職安署南區職安中心已於現場要求事業單位立即停工。
該工廠已違反職業安全衛生法第6條第1項第7款未防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起之危害，將處最高罰鍰30萬元。
台南市勞工局也啟動FAP機制，協助家屬辦理職業災害慰助。勞工局局長王鑫基表示，局限空間作業風險性高，事業單位平日應加強對局限空間內危害之確認，局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度之測定，通風換氣實施方式與危害物質之隔離措施及危害防止措施，作業方法及安全管制作法，進入作業許可程序，緊急應變處置措施等，以防止局限空間作業職災憾事再發生。