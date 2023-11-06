睽違2年再度登場 中市低碳永續城市傑出貢獻獎今頒獎

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今年邁入第五屆傑出貢獻獎徵選，吸引眾多參與單位，其中包括企業、學校、醫療機構、政府機關、社區組織和個人代表等等。經過遴選共選出12處單位及2名個人組，今天舉辦頒獎典禮。
獲獎單位如下：
福壽實業股份有限公司、宏全國際股份有限公司、台茂寬騰生技股份有限公司、華邦電子股份有限公司、弘光科技大學、朝陽科技大學、東海大學、明道高級中學、中國醫藥大學附設醫院、北區育德里辦公處、豐原區豐田里辦公處及臺灣山林復育協會。另個人組為中國醫藥大學附設醫院楊麗慧行政副院長、環境教育志工兼講師官思瑩老師。
黃崇典秘書長表示，本屆獲獎單位的專案主題，涵蓋廣泛領域，包括農糧循環、低碳包材、資源再用、智慧製程、潔淨能源，以及食農教育、再生能源示範、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡、氣候變化適應能力和提升空氣品質等。他們不僅在永續發展方面取得了顯著成就，還在環境永續推廣、社會人民福祉等領域發揮了積極作用。
除了頒發獎項，本次活動亦邀請各獲獎單位展示相關推動成果和實際展品，包括企業執行溫室氣體盤查逐年降低排放、發布氣候相關財務揭露報告及導入永續環保包材。學校方面則引導學生採用大眾運輸通學、建置能源管理系統及成立專責單位推動永續發展。
至於社區及團體則辦理減碳減塑、低碳飲食、綠色蔬食宣傳、市集活動，並與公私部門結合推動植樹。個人方面楊麗慧行政副院長推動食農教育及照顧偏鄉及弱勢族群，官老師則深耕環境教育與社區改造，推動廚餘堆肥落實等。藉由展覽和經驗分享，得獎者向廣大觀眾傳遞成功推動永續淨零的實例和方法，一同在生活中落實相關理念。