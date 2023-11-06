剁手族看過來！雙11跨境網購搶便宜　3大通關注意事項別忽略

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關務署強調，網購具輸入規定貨物，應以一般進口報單辦理通關，不得以快遞簡易申報單辦理通關，另鑒於輸入規定繁多，民眾如不諳貨品輸入規定，在網購前可至「關港貿單一窗口網站／通關簽審查詢／其他相關查詢／（GC473）貨品輸出入規定查詢」，以維護自身權益。
為防杜民眾遭冒名報關，關務署也持續精進「預先委任報關」措施，自2023年8月22日起「EZ WAY易利委」APP，即所謂「實名認證APP」升級至「預先委任3.0」，針對曾有違規進口紀錄、多次未以實名認證APP回復確認委任關係或APP帳號使用異常等高風險進口人將其強制納入實施預先委任名單，進口人需先確認委任關係，海關通關系統才會接受其進口貨物的申報。
根據關務署統計，目前預先委任人數已經達96.9萬人，占APP使用人數16.3%，今年10月預先委任的報關數占實名認證報單比率，已經超過30%，達31.82%，提前達到海關預定目標。
關務署台北關說，「預先委任3.0」實施以來，已有多起未於實名認證APP回復確認委任關係致貨物無法續行通關程序案件。因應雙11購物節將至，屆時跨境網購貨物量恐將遽增，民眾上網購買海外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，即時回復確認委任關係，貨物方能通關順暢，也呼籲民眾收到實名認證APP推播訊息，應確實核對內容並即時回復，以保障自身權益同時杜絕不法冒名報關情事。
此外，根據台灣進口貨物「低價免稅」規定，進口貨物完稅價格2000元以下免徵貨物稅、關稅及營業稅，上半年、下半年各6次，關務署也提醒民眾，應避免透過「化整為零」、「高價低報」等方式規避課稅。