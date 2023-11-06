今日來講股／台股震盪盤堅！11月挑戰萬七機會大　高度聚焦5類股

剁手族看過來！雙11跨境網購搶便宜　3大通關注意事項別忽略

▲「雙11」跨境網購熱潮即將到來，民眾跨境網購進口物品，經常以快遞或郵寄方式運送至台灣，財政部提醒應留意輸入規定，以維護自身權益。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）
▲「雙11」跨境網購熱潮即將到來，民眾跨境網購進口物品，經常以快遞或郵寄方式運送至台灣，財政部提醒應留意輸入規定，以維護自身權益。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

「雙11」跨境網購熱潮即將到來，民眾跨境網購進口物品，經常以快遞或郵寄方式運送至台灣，財政部關務署提醒，在跨境網購時，必須確認各貨品主管機關輸入規定，以免因未取得輸入許可文件無法立即提領貨品，甚至須依規定將該貨品退運或遭主管機關裁罰。同時，「預先委任」報關制度3.0也已上線，要注意實名認證APP推播訊息，而且跨境快遞、郵寄貨物免稅額度僅限2000元以下，上、下半年各6次，超限得繳稅，不要利用不當手段規避稅負。

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關務署說明，常見民眾網購含有豬肉製品及植物盆栽，是類應施檢疫的動植物產品，輸入規定代碼為B01，應向農業部動植物防疫檢疫署申請檢疫，如未經申請檢疫遭查獲，防檢署將予重罰，經統計今年截至9月底止，海關查獲移送防檢署裁處含有豬肉製品案件共410件，共計404.5公斤，民眾不可不慎。另外，食品亦為民眾常見網購貨品種類，輸入規定代碼為F01，應向衛生福利部食品藥物管理署申請食品輸入查驗，亦請民眾特別注意。

關務署強調，網購具輸入規定貨物，應以一般進口報單辦理通關，不得以快遞簡易申報單辦理通關，另鑒於輸入規定繁多，民眾如不諳貨品輸入規定，在網購前可至「關港貿單一窗口網站／通關簽審查詢／其他相關查詢／（GC473）貨品輸出入規定查詢」，以維護自身權益。

為防杜民眾遭冒名報關，關務署也持續精進「預先委任報關」措施，自2023年8月22日起「EZ WAY易利委」APP，即所謂「實名認證APP」升級至「預先委任3.0」，針對曾有違規進口紀錄、多次未以實名認證APP回復確認委任關係或APP帳號使用異常等高風險進口人將其強制納入實施預先委任名單，進口人需先確認委任關係，海關通關系統才會接受其進口貨物的申報。

根據關務署統計，目前預先委任人數已經達96.9萬人，占APP使用人數16.3%，今年10月預先委任的報關數占實名認證報單比率，已經超過30%，達31.82%，提前達到海關預定目標。

關務署台北關說，「預先委任3.0」實施以來，已有多起未於實名認證APP回復確認委任關係致貨物無法續行通關程序案件。因應雙11購物節將至，屆時跨境網購貨物量恐將遽增，民眾上網購買海外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，即時回復確認委任關係，貨物方能通關順暢，也呼籲民眾收到實名認證APP推播訊息，應確實核對內容並即時回復，以保障自身權益同時杜絕不法冒名報關情事。

此外，根據台灣進口貨物「低價免稅」規定，進口貨物完稅價格2000元以下免徵貨物稅、關稅及營業稅，上半年、下半年各6次，關務署也提醒民眾，應避免透過「化整為零」、「高價低報」等方式規避課稅。

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