▲比抽菸還嚴重！醫生稱口愛比吸煙更容易患喉癌　建議：進行時要戴套套

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HPV與喉癌：性行為傳播的隱憂美國癌症協會確實指出，口交是喉癌的潛在成因之一，因為人類乳頭瘤病毒（HPV）可能在此行為中傳播。HPV是最常見的性傳播感染，美國每年估計有1300萬新病例。這種病毒如此普遍，以至於幾乎所有性活躍的男性和女性在他們的一生中都會感染HPV。
性別差異：男性喉癌風險上升根據美國癌症協會的數據，男性因HPV感染而導致的口咽癌診斷率從2015年到2019年每年上升2.8%。然而，女性的比率也上升了1.3%。醫生建議，如果男性在接受口交時，應考慮使用保險套。
儘管目前HPV疫苗主要旨在預防生殖器癌症，但疾病控制與預防中心表示，它也提供對導致口咽癌的病毒株的保護。美國目前的指南建議11至12歲的兒童接種兩劑HPV疫苗，但9至26歲的個體也獲准接種。然而，截至2020年，只有約54%的青少年接種了疫苗。
根據疾病控制與預防中心的數據，15至19歲的青少年中有41%參與口交。15至24歲的年輕人在2018年負責了近一半的2600萬新性傳播感染病例。這些數據凸顯了性教育和HPV疫苗接種在預防青少年癌症中的重要性。
提升認識，預防勝於治療專家強調，超過90%的HPV相關癌症可以通過HPV疫苗預防，但疫苗接種率仍然不理想。這提醒我們，提高對HPV和其相關癌症風險的認識，以及推廣疫苗接種，對於公共衛生至關重要。
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