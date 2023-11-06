年輕人低薪問題未解、貧富差距擴大　藍批民進黨經濟完全不及格

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曾銘宗表示，蔡政府執政將近8年，一再大內宣拚經濟成績有多好，但結果是拚經濟不行，分配又不均，根據主計總處統計，馬政府執政時期經濟成長率平均為3%，蔡政府執政時期為2.97%。消費者物價指數部分，馬政府時期為1.08%，蔡政府執政時期為1.37%。換句話說，蔡政府拚經濟成績差，還萬物齊漲。
曾銘宗表示，主計長朱澤民日前在立院財委會接受質詢時，承認「貧富不均，政府責任大」，因此，曾銘宗呼籲2300萬國人，尤其是年輕人，認清蔡政府、賴清德無法解低薪問題，請讓國民黨總統參選人侯友宜帶領國人拚經濟，並將經濟果實，一定會讓全民共享。
謝衣鳯指出，根據台灣民意基金會在5月16日所做出的民調顯示，對於蔡總統7年來拚經濟表現，滿意與不滿意各占一半，都在誤差範圍內，但是實際上出現，經濟果實勞工能夠分享的部分越來越少，根據主計總處統計，在81年至90年間，受雇人員報酬佔GDP49.3%，到了110年降低為43.0%，這就代表是勞工分享經濟成果越來越少。
謝衣鳯提到，在工時方面，根據勞動部110年統計各國就業者平均每年工時，前四名分別為新加坡、墨西哥、哥斯大黎加和中華民國，我國平均每年工時達2,000小時，過去的觀念認為，要改善貧窮，就必須接受教育，是跨越貧窮線障礙的目標，但是根據勞動部統計，111年大學畢業生初任只有3.1萬元，與專科、高中、國中畢業生的初任薪資相差無幾。
陳以信則表示，近幾年民生物價CPI都非常的高，對富人而言影響較低，對相對貧窮的人傷害比較大。再從受薪階級經常性薪資占比比較，從2016年的68.5%，一路下滑到只剩66.3%。屬於不固定的非經常性薪資占比，則從2016年的17.6%，年年上升到19.9%；以上數字顯示，受薪階級不確定感越來越高。
陳以信認為，低薪的結果會造成貧窮成為世襲，根據家扶基金會統計從2017年到2022年，有11.73%的孩子屬於貧窮世襲，換句話說，如果上一代家庭屬於低收入戶，下一代孩子會世襲到上一代的貧窮。
陳以信直指，貧窮世襲是蔡英文總統執政8年以來，帶給人民最大的問題，讓貧富差距越來越大，階級翻轉越來越困難。