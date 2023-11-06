LINE突然收「蝦皮到貨通知」！顧客嚇：明明沒好友 關閉方法曝光
蝦皮購物近年來成為許多台灣用戶常用的網購平台，近年他們還經營「蝦皮店到店」，跨足物流市場，目前在各地街頭都能看到其門市。不過近期就有顧客傻眼表示，自己LINE突然收到「蝦皮到貨通知」訊息，明明沒有加入蝦皮好友，好奇為何會有這個通知，對此，LINE官方也給出答案，同時也有用戶找出關閉方法。
記者潘毅／綜合報導
近期有網友在論壇Dcard上驚呼「剛剛從LINE上收到我的店到店到貨通知，但現在APP也會通知、簡訊也有傳來，到現在LINE也有了，我從來就沒有忘記要取貨過，根本不需要被通知這麼多次，有人知道怎麼關閉LINE的店到店通知嗎？」
遭遇曝光後，立刻有不少用戶也回應「覺得很恐怖，明明沒加蝦皮LINE，這樣感覺很沒隱私」、「我也收到！而且應該是最近這幾天才有的，前陣子都還是原本蝦皮通知而已」、「雖然一直都知道這些公司有你個資，但手機號被自動關聯就感覺不太舒服」、「我收到Line的之後就沒有再收到簡訊了」。
LINE Biz-Solutions網站中提到，「LINE通知型訊息」能降低通知成本，只要擁有顧客手機號碼，就能將重要訊息透過官方帳號傳送給顧客，傳統的發送簡訊，一則要價0.8~2元，但LINE通知型訊息一則只要0.2元。但是通知型訊息不能發送行銷、促銷內容，且若是用戶將帳號封鎖，則無法收到訊息。
LINE官方部落格也曾解釋，收到企業所傳送的LINE通知型訊息，是授權給該企業使用的電話號碼，與綁定於LINE的電話號碼相同。若用戶想要關掉「通知型訊息」，則可到LINE的「隱私設定->提供使用資料->通知型訊息」即可選擇是否關閉。