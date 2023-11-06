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傳開放旅宿業移工　時力黨團批：放任低薪惡化、罔顧台灣勞工權益

▲時代力量立委王婉諭（中）6日與台灣勞工陣線、全國產業總工會在時力立院黨團舉行記者會表示，勞動部啟動旅宿業專案媒合計畫，推介5300多人，業者卻只雇用449人，9成求職者都未被錄取，若引進移工填補職缺，觀光業低薪環境恐惡化。中央社記者裴禛攝 112年11月6日
▲時代力量立委王婉諭（中）6日與台灣勞工陣線、全國產業總工會在時力立院黨團舉行記者會表示，勞動部啟動旅宿業專案媒合計畫，推介5300多人，業者卻只雇用449人，9成求職者都未被錄取，若引進移工填補職缺，觀光業低薪環境恐惡化。中央社記者裴禛攝 112年11月6日

中央社

（中央社記者郭建伸台北6日電）時代力量黨團今天指出，近期旅宿業者頻頻要求政府開放移工來搶救國旅，交通部觀光署已正式向勞動部申請開放移工；但政府不該放任旅宿業低薪問題，勞動部不應替業者大開後門，罔顧台灣勞工權益。

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時力黨團幹事長王婉諭今天偕台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋、全國產業總工會政策部主任李佳育舉行「開放移工救國旅？勿放任觀光業低薪惡化」記者會。

王婉諭指出，今年勞動部啟動旅宿業專案媒合計畫，只要北部地區月薪達新台幣3萬元、其他地區達2萬8000元以上，就可以介紹職缺；在條件寬鬆情況下，勞動部介紹5300多人，業者僅僱用449人，高達9成求職者沒被錄取，甚至35%的求職者反映，根本沒有收到面試的通知。

王婉諭表示，旅宿業一方面說房務、清潔人員工作很辛苦，沒有人要做，但那麼辛苦的工作，卻只願意給很低的薪水；勞動部雖介紹許多勞工，業者卻連面試機會都不給，令人懷疑旅宿業是缺工，還是缺「廉價勞工」。

王婉諭指出，此例一開，原本低薪的旅宿業勞工薪資將更低，將壓縮二度就業婦女、中高齡勞工就業機會，並加劇民眾低薪和失業問題；一旦開放旅宿業移工，將形成破窗效應，未來所有不想要調薪的雇主，都可以向政府喊缺工、要移工。

楊書瑋表示，堅決反對旅宿業開放移工，旅宿業是低薪產業，若旅宿業真面臨缺工情況，應提高勞動條件，如今卻以青年不願意從事為由，要求開放移工，一方面剝奪青年就業機會，另一方面也抑止薪資提升。

李佳育表示，一旦旅宿業房務開放移工，餐飲業及相關服務業可能跟進要求開放，擔憂引進移工，恐排擠台灣勞工就業機會。（編輯：翟思嘉）1121106

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