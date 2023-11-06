狂粉繪《進擊的巨人》最後的晚餐版！他坐中間犧牲自己惹人淚崩

日本知名漫畫《進擊的巨人》，製成動畫播出至今滿10年，昨（5）日凌晨播出《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》，正式為這部動漫系列劃下句點，台灣也在多個平台陸續上架，讓粉絲既期待又捨不得。有日本死忠網友畫下《進擊的巨人》的名畫《最後的晚餐》版本，將角色融入其中，原本坐在中間的耶穌，被網友改為獻出心臟的主角艾連，十足符合劇情，讓網友覺得很感人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲艾連（左）在《進擊的巨人》犧牲自己。（圖／進擊的巨人X）日本漫畫家諫山創的作品《進擊的巨人》，自2009年9月開始連載至2021年4月為止，累積眾多粉絲，改編成同名漫畫後獲得極大成功，第一季於2013年開播至今10年來，包含不同版本以及外傳《進擊！巨人中學校》等在內共有10部作品，都深受粉絲喜愛，也獲得多個日本動畫獎項，口碑、銷售量都很好。▲《進擊的巨人 The Final Season 完結篇（後篇）》播出，讓網友相當不捨。（圖／木棉花提供）《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》播畢後，宣告該系列正式完結，儘管結局毀譽參半，但粉絲依舊相當不捨。一位《進擊的巨人》的粉絲「takumitoxin」為了感謝眾多工作人員，特別將漫畫人物繪製成《最後的晚餐》版本，上傳至X社群平台，引發網友熱議，原本在畫作裡位置最中間的耶穌，被網友改成犧牲自己、維護和平的「艾連」，聖經裡的叛徒猶大，也被改為背叛者「吉克」，與漫畫裡的角色涵義不謀而合。《進擊的巨人》10年劇終爆哭！結局只有他獻出心臟 所有人活下來《進擊的巨人》結局艾連變渣男認愛她！哭求阿爾敏：別告訴米卡莎《進擊的巨人》結局！里維兵長找猿猴巨人找得好苦 恩怨終於解決進擊的巨人完結篇來了！作者大改分鏡 艾連當自由奴隸逼人獻心臟