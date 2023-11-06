Joeman惹「大麻」煩！YouTube事蹟、爭議一次看　曾直播中酸統神

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📍從電競主播變身YouTuber
「九妹」Joeman 在大學時期就開始擔任星海爭霸二的賽評，從電競圈開始發跡於網路，而畢業後他先進入微星科技，擔任筆電部門產品經理，之後又轉往YouTube圈發展，靠著開箱、Joe是要對決系列斬獲成功。
📍YouTube節目惹議
Joeman過去曾推出許多YouTube節目，其中在2017年9月底的《Joeman九件事 第2季》中，專訪實況主丁特的墮胎事件時惹議，事後Joeman也在臉書粉專致歉「未來我在敏感議題的拿捏上，我會更加謹慎，這次對我來說也算是一次震撼教育」。
📍直播暗酸統神
2017年10月15日，Joeman與丁特、解婕翎等一票網紅好友聚會，途中開啟直播聊天，由於實況主統神當時質疑另一實況主狂暴小建玩遊戲開外掛，一行人不滿統神無證據就如此發言，便在鏡頭前以未指名方式暗酸，Joeman也說：「（統神）他就過氣了，我還接他電話，等他紅一點再打來啦」，事後解婕翎也在臉書發道歉文，並致電給統神道歉。
📍13年突破10億觀看
在今年9月26日時，Joeman的YouTube頻道，在經營13年後「終於達成10億點閱」，更透露這是自己人生中的「第一個10位數」。
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