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Joeman惹「大麻」煩！YouTube事蹟、爭議一次看　曾直播中酸統神

▲台灣百萬級YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明），今（6）日驚傳他的新莊住處中被搜出第二級毒品大麻。（圖／IG@joemanweng）
▲台灣百萬級YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明），今（6）日驚傳他的新莊住處中被搜出第二級毒品大麻。（圖／IG@joemanweng）

記者潘毅／綜合報導

台灣百萬級YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明），今（6）日驚傳他的新莊住處中被搜出第二級毒品大麻，或將對他未來的網紅生涯蒙上一層陰影。對此，《NOWnews》也整理出Joeman從0開始走到百萬級YouTuber的13年歷程。

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網紅「Joeman」的YouTube頻道從2010年10月11日創立，並在2020年12月7日那天達成200萬粉絲訂閱，截至目前他的頻道已經有256萬訂閱總數，在台灣所有YouTuber中位列第10名。

📍從電競主播變身YouTuber

「九妹」Joeman 在大學時期就開始擔任星海爭霸二的賽評，從電競圈開始發跡於網路，而畢業後他先進入微星科技，擔任筆電部門產品經理，之後又轉往YouTube圈發展，靠著開箱、Joe是要對決系列斬獲成功。

📍YouTube節目惹議

Joeman過去曾推出許多YouTube節目，其中在2017年9月底的《Joeman九件事 第2季》中，專訪實況主丁特的墮胎事件時惹議，事後Joeman也在臉書粉專致歉「未來我在敏感議題的拿捏上，我會更加謹慎，這次對我來說也算是一次震撼教育」。

▲Joeman過去曾推出許多YouTube節目，其中在2017年9月底的《Joeman九件事 第2季》中，專訪實況主丁特的墮胎事件時惹議。（圖／Joeman臉書）
▲Joeman過去曾推出許多YouTube節目，其中在2017年9月底的《Joeman九件事 第2季》中，專訪實況主丁特的墮胎事件時惹議。（圖／Joeman臉書）
📍直播暗酸統神

2017年10月15日，Joeman與丁特、解婕翎等一票網紅好友聚會，途中開啟直播聊天，由於實況主統神當時質疑另一實況主狂暴小建玩遊戲開外掛，一行人不滿統神無證據就如此發言，便在鏡頭前以未指名方式暗酸，Joeman也說：「（統神）他就過氣了，我還接他電話，等他紅一點再打來啦」，事後解婕翎也在臉書發道歉文，並致電給統神道歉。

▲2017年10月15日，Joeman與丁特、解婕翎等一票網紅好友聚會，途中開啟直播聊天，內容卻不斷暗酸統神。（圖／Twitch）
▲2017年10月15日，Joeman與丁特、解婕翎等一票網紅好友聚會，途中開啟直播聊天，內容卻多次暗酸統神。（圖／Twitch）

📍13年突破10億觀看

在今年9月26日時，Joeman的YouTube頻道，在經營13年後「終於達成10億點閱」，更透露這是自己人生中的「第一個10位數」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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