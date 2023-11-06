賴清德老家遭爆欠稅多年！黃珊珊轟：民進黨繼續雙標

前台北市副市長黃珊珊今（6）日晚間在臉書質疑民進黨雙標，並表示日前登記在柯媽媽名下的建物，被側翼網紅檢舉五樓違建，對此，柯文哲認為違法就拆，最後甚至沒等到地方政府的認定就先行拆除，但反觀賴清德不僅是總統參選人，甚至是現任副總統，面對自身爭議卻不以高標準處理，反而從事情曝光到現在就是拖，被揭發後過了兩個月還要扯自家違建跟其他人不一樣。
政治中心/綜合報導
黃珊珊指出，從已揭露的資料來看，賴清德小時候住的工寮現址是中福84號，該地建物跟以前的規模差多了，如果是合法建物，該門牌建物的使用執照、建物登記在哪裡？再來，他老家土地當年屬於礦業用地，但現今早已沒了礦業權，房屋所有人就是得做土地地目變更，現任屋主、賴清德的兒子提出過申請了嗎？如果沒有，那就是違建。
黃珊珊接著說到，這棟賴清德口中「與其他人不一樣」的違建，已被新北市府查出沒有稅籍資料，等於欠繳多年房屋稅、地價稅，直接打臉民進黨發言人日前在記者會上所稱「依法繳納了相關稅金等」的發言，又是一樁民進黨的盲目護航。原來，賴清德所說的「與其他人不一樣」，就是不一樣在連稅都可以不用繳！
最後黃珊珊狠酸，請問民進黨依法行政、依法處理很難嗎？柯媽媽的違建拆了、黃國昌的違建拆了、廖先翔父親的違建也拆了，為何你賴清德家的違建就是可以跟別人不一樣？