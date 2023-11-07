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7-11光速切割！Joeman三明治緊急下架　還標記「直接丟棄不回收」

▲Joeman因持有大麻、涉嫌吸毒大翻車，7-11緊急切割，全面下架Joeman聯名商品。（圖／臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）
▲Joeman因持有大麻、涉嫌吸毒大翻車，7-11緊急切割，全面下架Joeman聯名商品。（圖／臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）

記者黃韻文／綜合報導

Joeman涉嫌持有大麻、吸毒翻車震驚各界！6日爆出百萬YouTuber「Joeman」涉嫌持有大麻被警方逮捕，複訊後無保請回。而Joeman過去業配、代言如過江之鯽，首當其衝便是和7-11聯名的「JOE式愛美食」，立刻遭到光速切割，內部爆出公告「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」即起下架、直接丟棄，理由是「商品規格不符」，對此，7-11則暫未對外做出正式回應。

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人氣網紅Joeman在今年2月和7-ELEVEN大動作聯手，當時開發7款新品，從御飯糰、三明治、蛋包飯，到飯後甜點、飲料都有，還因「奢華三明治、8倍歐姆蛋飯用料不實」引起爭議，不過吵越兇反而賣越好，到昨（6）日之前，「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」都還在進行三明治日優惠活動。

▲吳淡如一次買齊Joeman的商品，力挺乾兒子。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如過去一次買齊Joeman聯名商品，力挺乾兒子。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
不過在Joeman惹上「大麻」煩後，網路上隨即流出一張疑似7-ELEVEN內部公告，主旨是「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起休配通知」，內文說明因商品規格不符，請門市協助全數下架、退貨，並註明「商品直接丟棄不回收」。

7-11光速切割受到高度關注，有網友立刻衝到小七尋找，還真找不到Joeman三明治，引起不少人敲碗：「我想吃報廢」、「可惡反而想吃了」，也有人力挺小七「切割只是在商言商」。《NOWnews》於6日晚間向7-ELEVEN詢問，至今仍未獲回應。

而Joeman三明治下架事件，正巧碰上全家三明治促銷檔期，即起至11月28日期間，全家祭出多款三明治搭配飲料只要49元／59元／69元。

▲Joeman三明治下架事件，正巧碰上全家三明治促銷檔期。（圖／業者提供）
▲Joeman三明治下架事件，正巧碰上全家三明治促銷檔期。（圖／業者提供）
Joeman針對涉嫌持有大麻被捕事件，第一時間發出聲明：「對於造成社會紛擾深感遺憾與抱歉，但基於偵查不公開原則，目前尚無法透露案情細節，也請大眾尊重檢警機關調查。」

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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