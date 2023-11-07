名家論壇》蕭徐行／挺以風向變　美國立場陷入進退兩難

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隨著「以哈衝突」的懸而未決，國際對立更顯嚴重，種族對峙局面再現，三年前因為新冠疫情蔓延，而消失的恐怖攻擊事件，是否再次爆發，造成全球恐慌，歐美各國恐怕正繃緊神經，嚴陣以待。
911恐怖攻擊事件22年後，紐約世界貿易中心雙塔遺址旁多了一棟方塊型建築。這是曼哈頓下城復甦的最新標誌，也是藝文圈期盼以藝術創作為當地增添活力與樂觀的嘗試。雖然紐約人嘗試汰舊換新，揮別噩夢；但是各種恐攻影像錄音與文字記載的紀錄，永遠揮不去的卻是22年前受到恐怖攻擊的客機，衝撞辦公大樓以及帝國大廈受損崩塌的驚駭畫面。
美國聯邦調查局局長瑞伊日前在國會聽證會上說，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」攻擊以色列事件，將激發自伊斯蘭國（ISIS）近10年前崛起以來對美國最嚴重的恐攻威脅。瑞伊在國會參議院國土安全暨政府事務委員會聽證會上表示，自10月上旬爆發以巴衝突以來，多個外國恐怖組織呼籲對美國和西方國家發動攻擊，升高美國本土暴力極端分子威脅，這恐非空穴來風。恐怖攻擊風潮只是因為疫情爆發，各國管制人員流動與社交活動而暫緩，並非完全滅絕。
今年以來，瑞典、法國都爆發了與中東移民有關的種族糾紛事件。瑞典前幾個月發生多宗焚燒「可蘭經」事件，惹來穆斯林國家抨擊，更觸發連串外交風波，沙烏地阿拉伯及伊朗先後召見瑞典外交官，伊拉克下令驅逐瑞典大使，加劇了瑞典與穆斯林國家的緊張關係。法國則因為新任教育部長艾塔爾以世俗主義為名，宣布校園將禁穿長罩袍。輿論對於宗教文化自由爭議不休，罩袍為宗教或時尚服飾也難有共識。鑒於教育與宗教惡化的關係，各界擔憂法國新文化宗教戰再起，接著幾周法國的風景點羅浮宮、凡爾賽宮也因為擔憂有恐攻風險而宣布關閉不開放，正值法國剛剛爆發警察對於一位非裔青年執法過當的種族衝突暴亂，更讓民眾擔憂恐怖攻擊瀰漫全國。再說，明年夏天就要舉行巴黎奧運了，往來法國邊境的人士只會越來越多，越來越複雜，這都會增加種族衝突與恐怖攻擊爆發的風險。
就在美國國務卿布林肯再次公開抨擊哈瑪斯，並支持哈以色列出兵到消滅了哈瑪斯組織，救回所有人質為止，國際間對於美國這樣一面倒向以色列，反對聲音越來越大，歐洲國家雖然表面上支持以色列；但是除了口頭上譴責哈瑪斯外，並沒有採取具體行動介入此次動亂中。
民間反猶太人的聲音更是此起彼落。在倫敦、巴黎、柏林、伊斯坦堡、雪梨等地，都有示威者上街支持巴勒斯坦，要求停火。土耳其示威群眾在有美軍駐紮的土耳其因吉利克空軍基地外示威，場面卻失控暴走，群眾試圖衝進基地，警方動用高壓水槍及催淚瓦斯驅趕。在美國本土，周末華府號稱有30萬人示威支持巴人。
FBI頭子說：「我們評估哈瑪斯及其盟友的行動將起鼓動作用，這是我們自ISIS幾年前建立所謂『哈里發國』（caliphate）以來從未見過的情況。」的確，目前的風向正導向巴勒斯坦。原先輿論多同情以色列並抨擊哈瑪斯的濫殺無辜，這兩周正隨著加薩民眾悲慘處境的曝光，以及以色列動輒「無差別式」的攻擊巴勒斯坦人民，加上美國一面倒的力挺以色列人，導致阿拉伯國家和許多非歐美國家「看不下去」，這樣的聲音都鼓動了許多在中東極端組織與武裝團體的神經，這就使得抗美以的呼聲愈來越高，這也讓恐攻事件發生的機率提升。
FBI就強調執法部門，不會低估哈瑪斯或其他外國恐怖組織可能利用當前衝突，在美國本土發動攻擊的可能性。其實在美國本土穆斯林起而抗爭的聲音也越來越大，除了發生多起種族示威遊行外，以巴衝突影響美國大選。美國全國穆斯林民主委員會就要求總統拜登立即促成以巴停火，否則不支持2024年連任總統。2020年大選將近110萬穆斯林投票；美聯社出口民調顯示當時64%穆斯林投給民主黨拜登、35%投給共和黨川普。
此外，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁31日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會，說明白宮追加的千億美元援外經費，示威人士在旁聽席高舉染紅的雙手，數度打斷布林肯發表證詞，抗議美國援助以色列對在加薩走廊的巴勒斯坦人實施種族滅絕，要求美國停止軍援，以及中東立即停火。
目前美國一面倒的中東態度，無疑地讓反美的暴力極端分子蠢蠢欲動，無論是「孤狼行動」還是小團體作戰，對歐美國家的日常生活發動攻擊，製造讓人恐慌的時代。拜登政府如果不能認清事實，中立的處理這次的衝突事件，那隨後而起的區域戰爭，以及連串的恐攻行動，將造成歐美地區的嚴重動亂，也將讓拜登的連任之路遭受阻礙。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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