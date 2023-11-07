昔日曾互嗆！現邱毅幫柯文哲站台　他整理兩人恩怨嘆：沒中心思想

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邱毅當天在幫柯文哲站台時說，「我很久不沾政治了，但我為柯文哲站台，因為台灣需要改變，台灣需要可以讓一個可以改變台灣的人來改變台灣。」李柏毅說，柯文哲過去以二二八家屬身分痛批國民黨，現在旁邊站的是侯友宜、邱毅。柯文哲過去把政黨協商妖魔化成政治分贓，現在卻討論著藍白合，總統大位誰正誰副，民眾黨要拿幾席立委。
李柏毅嗆，柯文哲過去排斥的統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。
前立委邱毅日前幫民眾黨總統參選人柯文哲站台，不過兩人因過去的政治立場不同，這次卻在大選合作，民進黨高雄市議員李柏毅在臉書整理兩人過去互嗆的語錄，批柯文哲過去排斥的統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。
李柏毅說，2019年11月22日，柯文哲批邱毅，這個看起來就很像共產黨提名的，邱毅能在新黨、國民黨兩黨提名，代表國台辦對兩黨的控制力還不錯。3天後，邱毅怒告柯文哲，嗆「政治周星馳」。但現在「共產黨提名的」替「政治版周星馳」站台。
邱毅當天在幫柯文哲站台時說，「我很久不沾政治了，但我為柯文哲站台，因為台灣需要改變，台灣需要可以讓一個可以改變台灣的人來改變台灣。」李柏毅說，柯文哲過去以二二八家屬身分痛批國民黨，現在旁邊站的是侯友宜、邱毅。柯文哲過去把政黨協商妖魔化成政治分贓，現在卻討論著藍白合，總統大位誰正誰副，民眾黨要拿幾席立委。
李柏毅嗆，柯文哲過去排斥的統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。