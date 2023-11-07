隋棠出現了！竟讓王淨難堪 《非殺人小說》一夜情劉冠廷離奇身亡
劉冠廷、隋棠、王淨主演CATCHPLAY 旗下影響原創犯罪推理台劇《非殺人小說》，由金馬入圍導演柯貞年執導、王牌監製王小棣聯手，改編自作家李桐豪的同名小說。劇情描述劉冠廷與鄰居隋棠一夜激情後，發現對方斷氣身亡，他除不能被女友王淨發現，還得隱瞞在現場的事實，試圖找出隱匿公寓的真兇，卻挖出一個個不能說的祕密。
記者蔡依庭／綜合報導
CATCHPLAY 旗下影響原創今（7）日宣布2024年將推出2部重磅原創台劇，首先打頭陣的是即將於1月上架的犯罪推理旗艦台劇《非殺人小說》。在今釋出的前導預告中，故事以一起公寓大樓的離奇命案為開端，可以看見每一位住戶關起門來都有不為人知的一面，散發著詭異氛圍，最後畫面則定格在隋棠飾演空姐「林夢」美豔又神祕的肖像畫上，所有的祕密似乎都藏在她謎樣的雙眼裡。
電影導演柯貞年再度挑戰執導影集，表示：「《非殺人小說》雖然是個懸疑劇，但卻是一個『非殺人』的故事，在兇手解謎背後，還有一層又一層摸不透的真相 。」劉冠廷繼電影《無聲》後，2度與柯貞年合作，「再次跟柯導合作，一起挖掘人性最深層的黑暗面，探索的過程充滿刺激和驚喜，應該是我最突破的演出。」
隋棠飾演關鍵命案女主角則說：「我從以前就很欣賞柯貞年導演細膩的敘事手法，與她的合作是一次難忘的經驗，這個角色擁有很多面貌，無論是戲的尺度或令人魂牽夢縈的神祕感，都是一大挑戰。」王淨在劇中被背叛，「柯導不停地翻轉人性的純潔和黑暗面，看似單純的小路（角色名）也有為了愛而不擇手段的時候，這次的合作宛如一場痛快淋漓的洗禮。」
《非殺人小說》集結卜學亮、郭文頤、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，將在2024年1月於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際版同步上架，八大電視台及CATCHPLAY電影台跟播。