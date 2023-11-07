國旅不貴！環島住宿「雙人房每晚1000元」 加賣日本露營看富士山
台北國際旅展剛結束，小鹿文娛旅宿集團立刻以南台灣為重點，將在「11/10~11/13 KSTF 高雄巨蛋國際旅展」及「11/17~11/20 TTF 大臺南國際旅展」接連亮相，並推出「環島超值」、「輕奢旅行」兩大經典套票，雙人住宿每晚最低僅需 1000 元起，即日起至11月20日也可在線上旅展搶購。另外，高雄的比歐緻居飯店推出「免費牛排款待您」限量住房專案，持做公益證明，入住飯店可獲得美國Choice板腱牛排兌換券。
記者葉盛耀/綜合報導
小鹿文娛集團聯合旗下 16 個館別，推出「6000 元環島套票」，內含 6 張住宿券，可在台北、花蓮、墾丁的 6 個館別中自由兌換，每晚僅需 1,000 元起。另有「9000 元輕奢套票」，同樣包含 6 張住宿券，可在台北 5 館自由挑選，是小資族理想的選擇，因為除了可在台北漫遊外，還可以用旅展獨享價，前往日本富士山體驗豪華露營。兩大套票限時下殺優惠，除了可在現場購買外，即日至11月20日也可在線上旅展搶購。
小鹿文娛首次跨足露營產業，攜手日本團隊共同營運的「dots by Dot Glamping Suite 001」，於8月隆重開幕，位於日本西湖，每房占地約210坪，每日僅限量兩間。專屬空間內備有私人桑拿房，戶外更設有露天浴池和星空榻榻米。住宿期間賓客可在放鬆的同時欣賞富士山美景，並享受座湯和露天影院的特殊體驗。加上兩種夢幻圓頂帳篷和多元的mini bar，即便是露營新手也能輕鬆享受這場奢華之旅。
另外，高雄的比歐緻居飯店，為迎五週年，號召大家一起樂善好施，特別推出了「免費牛排款待您」限量公益住房專案，只要於指定日期入住專案並出示捐血、捐髮或捐款(金額新台幣100元以上)等捐贈證明，即限量贈送「美國Choice板腱牛排兌換券」乙張 (價值830元)，持兌換券可以在比歐緻居飯店頂樓的無國界料理餐廳「眺吧餐酒館」免費兌換「美國Choice板腱牛排」。「免費牛排款待您」限量住房專案將於11月11日(六)14:00正式開賣。