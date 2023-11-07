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軍媒曾專訪徐春鶯　國防部：介紹政府對新住民照顧

▲陸配徐春鶯擬列入民眾黨不分區立委名單，引發爭議。（圖／NOWnews資料照）
▲陸配徐春鶯擬列入民眾黨不分區立委名單，引發爭議。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，引發爭議。副總統賴清德日前更指稱徐春鶯背景為共產黨員。對於被綠營指控曾擔任共產黨員，徐春鶯週日（5日）親上火線出面澄清。民眾黨基隆市黨部主委林毓峯更指出，國防部旗下漢聲電台專訪過徐春鶯，質疑「軍媒訪問共產黨員，是協助統戰嗎」。對此，國防部今（7）日表示，訪問徐春鶯內容介紹政府及協會對新住民的支持與照顧，展現臺灣自由民主價值的良善。

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針對媒體報導，漢聲廣播電臺曾採訪前台灣新住民發展協會理事長徐春鶯女士，國防部表示，漢聲廣播電臺於民國110年5月，配合母親節訪問新住民，內容介紹政府及協會對新住民的支持與照顧，展現臺灣自由民主價值的良善。

國防部進一步強調，國軍始終秉持行政中立原則，貫徹軍隊國家化。未來亦將依全民期待，持續依法行政，不涉選舉攻防。

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