LINE新功能太狂！訊息滑不完「AI幫你列重點」 快速看完聊天精華
LINE社群可以依照自己的興趣找到志同道合的聊天室，且不需要使用LINE上的名字，不同社群可以有不同的名稱，聊天更加自在，但有時大型聊天室，洗版速度太快，來不及閱讀，LINE針對社群加入「訊息摘要」功能，可以透過AI進行摘要，快速了解聊天室內的討論重點。
記者周淑萍/綜合報導
LINE社群加入「訊息摘要」功能，當聊天室內累積了足夠的訊息時，AI 會自動在特定時間進行摘要，無需主動操作。但訊息摘要功能採階段性更新，會陸續推送給用戶，僅支援 LINE 13.16.0 及更高版本，電腦版本目前尚不支援。
官方指出，訊息摘要功能是採用 OpenAI 的生成式 AI 模型。其準確性可能非為百分之百，且 LINE 社群不保證訊息摘要功能的完整性和正確性。是一項僅供參考的功能，摘要功能整理出來的訊息將不會儲存在 OpenAI 中。
當社群聊天室擁有訊息摘要的功能後，社群裡的所有成員，皆可以瀏覽訊息摘要功能。點擊聊天室右下角的「訊息摘要」按鈕就可查看。
當社群聊天室內的訊息累積到足夠量時，AI 會在固定時間自動彙整摘要，不需額外操作。但如果被摘要的訊息被刪除或收回，但對已生成的訊息摘不會有任何影響，目前限主社群聊天室使用，不支援子社群聊天室。