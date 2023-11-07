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許凱《樂遊原》沙場追愛將軍女　11月「陸劇TOP 4」片單出爐

▲許凱（左）、景甜古裝偶像劇《樂遊原》11月開播。（圖／翻攝《樂遊原》微博）
▲許凱（左）、景甜古裝偶像劇《樂遊原》11月開播。（圖／翻攝《樂遊原》微博）

記者羅凌筠／綜合報導

11月陸劇片單出爐，《NOWnews今日新聞》精選4部話題新戲，除了現代都市戀愛劇，還有古代言情偶像劇，在冷冷的11月裡，《我要逆風去》龔俊、《以愛為營》王鶴棣、《樂遊原》許凱、《一念關山》劉詩詩，陪觀眾一起度過浪漫的秋天。

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▲陸劇《我要逆風去》的男主角龔俊（左）傲嬌又嘴壞，惹惱女主角鍾楚曦。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）
▲陸劇《我要逆風去》龔俊（左）、鍾楚曦幫助鞋業復興。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）
《我要逆風去》根據未再的暢銷同名小說改編，講述一個傳統鞋履品牌在電商經濟衝擊下復興的故事。由龔俊、鍾楚曦、吳宣儀、魏哲鳴共同主演這幾位來自不同階層的年輕人創業者，10月30日在愛奇藝播出。

▲王鶴棣（左）、白鹿在《以愛為營》陰錯陽差展開戀愛。（圖／iQIYI國際站）
▲王鶴棣（左）、白鹿在《以愛為營》陰錯陽差展開戀愛。（圖／iQIYI國際站）
由白鹿、王鶴棣主演的時裝劇《以愛為營》，講述白鹿飾演的財經記者「鄭書意」為了報復前男友與小三，以為王鶴棣飾演的霸道總裁「時宴」，是小三的小舅舅，主動接近時宴想成為他們的「小舅媽」，沒想到竟然撩錯了人，11月3日在愛奇藝播出。

▲許凱（左）、景甜的《樂遊原》上演皇孫戀女將的羅曼史。（圖／翻攝《樂遊原》微博）
▲許凱（左）、景甜的《樂遊原》上演皇孫戀女將的羅曼史。（圖／翻攝《樂遊原》微博）
皇子與將門之女戀愛的《樂遊原》，由許凱、景甜浪漫演繹，劇情講述了鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）執行平叛任務，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾）各領一軍，周旋在多方勢力之中明爭暗鬥，在數次交鋒的過程中相殺相愛，11月6日在WE TV播出。

▲劉詩詩（左）、劉宇寧在《一念關山》攜手保家衛國。（圖／iQIYI國際站）
▲劉詩詩（左）、劉宇寧在《一念關山》攜手保家衛國。（圖／iQIYI國際站）
古裝女神劉詩詩的回歸之作《一念關山》搭檔長腿男神劉宇寧，故事是安國和梧國平分天下卻仍紛爭四起，武林動盪不安，安國朱衣衛「任如意」意外成為梧國迎帝使，與梧國六道堂堂主「寧遠舟」經歷生死，愛苗滋長，11月下旬在央視播出。

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