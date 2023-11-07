台灣大賽／一棒破陳金鋒隊史最年長紀錄 38歲林智平：想證明自己
中職34年季後賽樂天桃猿帶上38歲老將林智平，他在5日台灣大賽G2延長賽擊出安打，超越「鋒哥」陳金鋒，改寫隊史最年長總冠軍賽敲安紀錄，令他相當意外，他坦言當初被選進名單十分意外，但也期望透過這次台灣大賽證明自己。
記者路皓惟/桃園報導
林智平今年例行賽在一軍僅有4場出賽，直到球季尾聲才回到一軍，能夠參與生涯第6度的總冠軍賽，連他自己都感到驚訝，「可能是季末7個打席擊球品質不錯，才有這樣的（總冠軍賽）機會。」
雖然38歲的林智平目前3戰都並未先發，但仍是樂天桃猿調度的一枚活棋，他表示，「希望打擊能夠有所貢獻，因為今年在一軍機會比較少，想去證明自己還能在高張力比賽有所表現。」
被問到本次季後賽最緊張的打席，林智平坦言是季後挑戰賽的第一打席，「這是今年最大的壓力，那時候被換上來心情很緊張，也想要求表現，會擔心揮棒的感覺是不是對的，但後面打席跟自己想法很接近。」
身為陣中的老大哥，經驗豐富的林智平是否有特別跟年輕球員說些什麼，他表示：「其實跟他們不用多說什麼，年輕球員能力比我還要好，告訴他們當下做自己所想做的事情，其餘不用太過擔心。」