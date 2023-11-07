白鹿「製造肢體接觸」狂撩王鶴棣 《以愛為營》根本女追男聖經
白鹿在陸劇《以愛為營》為了報復小三，主動接近霸道總裁王鶴棣投懷送抱，劇中白鹿不小心扭到腳，戲精上身的她對王鶴棣撒嬌，要他背進醫院，口嫌體正直的王鶴棣看破不說破，全程霸氣公主抱，白鹿製造肢體親密接觸得逞，一個直球主動、一個嘴硬心軟，最簡單的套路也能圈中願上鉤的人，根本是女追男的求愛聖經。
記者羅凌筠／綜合報導
白鹿在《以愛為營》飾演財經記者鄭書意，不同以往的傳統偶像劇傻白甜，她對自己的事業有清楚的目標跟野心，努力爭取每一次機會，遇到渣男直接說不，在劇中不巧碰見前男友開女友買的新車炫耀要載她，白鹿霸氣回嘴：「你這麼喜歡開車，怎麼不去當司機啊？」讓網友看了過癮。
而當白鹿遇到王鶴棣，又馬上轉變成土味情話達人，撩人一流，說出來的情話都是一句接著一句瘋狂輸出，「今天收到一封信，遇見你是我的榮幸」、「今天讀了一本書，叫遇見你我願賭服輸」，面對已讀不回的王鶴棣迎難而上，害觀眾看得嘴角上揚，全程姨母笑。
王鶴棣與白鹿默契絕佳，被問及最想從時宴（王鶴棣角色）身上拿走一樣的東西，兩人異口同聲回答「錢」，談到與熟人拍親密戲的尷尬感，王鶴棣回應：「我們都是在自己本職工作上，能夠專業的對待自己的工作，並且塑造好自己的角色，所謂的熟人尷尬，我相信會慢慢的被劇情帶入過去。」