GD驗完毒變成進擊的小巨人！路人命名「我沒吸毒我只是怪.JPG」
韓流天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）為了證明清白，昨（6）日自動前往警局接受調查，驗毒4小時的結果為陰性，他向媒體開玩笑「笑著結束調查」；GD一派輕鬆的模樣，讓查毒案大歪樓，不僅帶貨成功讓身上配件賣光光，記者拍的新聞照彷彿「進擊的小巨人」，逗樂許多路人。
記者陳雅蘭／綜合報導
GD自從被傳出吸毒後，連3次發聲明否認，更在11月6日自動現身警局，雖然沒有交出手機，但他驗毒結果為陰性，GD泰然自若的跟記者說，能夠理解警察的立場，他也願意配合所有調查，只希望大家不要再未查明真相前，就擅自誇大報導。
雖然暫時脫離麻煩，但GD吸不吸毒對網友來說似乎已不重要，大家只在乎GD當天配戴的單品，尤其是精品JACQUES MARIE MAGE要價台幣3萬2的黑框眼鏡，當GD戴去警局後，產品迅速被搶光，「帶貨天王」當之無愧。
不僅如此，GD從現身到離開警局的所有照片還被截圖成冊，不管是表情包、走路姿勢，都逗笑許多網友，「真的好好笑」、「我不是吸毒，我真的怪」、「陰性敲（超）開心」，讓整起案件的焦點大歪樓。
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