「最孤獨的羊」受困懸崖！過2年終獲救 英獸醫檢查傻眼：還變胖
終於不孤獨了！2年前在英國蘇格蘭高地的一處峽灣中，有隻綿羊被發現身處一處懸崖，而這期間竟然長達2年，近期當地5位農民組團進行救援成功，經過獸醫檢查後，竟發現這隻綿羊受困兩年「居然還變胖了！」
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，一位英國女子在2021年時，前往羅馬蒂峽灣（Cromarty Firth）參加划艇比賽，當時她就看到一隻綿羊在峽灣的懸崖下方，本以為牠有辦法來去自如，沒想到當女子2023年又再度前往當地參加比賽時，竟然看到這隻綿羊還待在懸崖處。
事件曝光後，這隻綿羊也被命名為菲奧娜（Fiona），更被封為世界「最孤獨的羊」，當地的羊毛工人威爾遜（Cammy Wilson）也在看到新聞報導後，決定找來其他4位農民，協助菲奧娜脫困。
這5人組成的「救羊小隊」，出動了吊繩設備，並由其中3人垂降至懸崖，最終上頭的一個小洞窟中找到了菲奧娜，但由於牠已經兩年沒剪毛，體積相當龐大，在經過一番努力，3人才成功帶著牠登上斜坡。
菲奧娜成功被救援之後，當地動物協會也請獸醫為牠進行詳細的檢查，結果發現受困兩年的菲奧娜身體各項指標都相當良好，甚至還有些超重了。目前綿羊農場《The Sheep Game》先暫時收留菲奧娜，也在昨（6）日貼出牠去除囤積2年的大量羊毛，獲得久違的清爽。