另尋出路！路透：百度改訂購華為昇騰晶片 取代輝達訂單
中美科技戰不斷升級，半導體晶片（芯片）成為近年來最受關注的高科技領域。根據《路透》最新報導，中國科技巨頭百度今年將向另一家科技巨頭華為訂購人工智慧（AI）晶片，這顯示來自華府的壓力迫使中國使用華為產品作為晶片巨頭輝達（NVIDIA）的替代品。
國際中心楊智傑／綜合報導
報導引述知情人士說法，稱百度早在美國於10月宣布收緊對中國的晶片和晶片製造設備出口限制前，就已經在8月下旬向華為下訂單，另一名消息人士則稱這筆訂單預計總價值約為人民幣4.5億元（約6183萬美元），華為將在年底前交付所有晶片。
報導指出，百度為200台伺服器向華為訂購了1600個華為的910B昇騰（Ascend）人工智慧晶片，作為輝達A100晶片的替代品。截至10月，華為已將超過60%的訂單（約1000個晶片）交付給百度；消息人士稱雖然此單相較於過去與輝達訂購的晶片量規模較小，但背後意義重大，因為這代表了某些中國頂尖企業可能逐漸不再向輝達訂購。
路透指出，百度過去並不是華為的人工智慧晶片客戶，雖然華為的昇騰晶片在性能方面被認為遠不如輝達晶片，但卻是中國目前現有最先進的國產晶片，消息人士稱百度的行為可能是為了應對未來可能無法再從輝達訂購的情況。