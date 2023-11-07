名家論壇》柯志遠／《無人島的diva》絕境中謳歌希望的神話

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除了「奇想」，還有感人肺腑的真摯「深情」，《start-up》都已經播完三年了，誰忘得掉金海淑對「小乖乖」南多凜（就是後來的金宣虎）說的那段話；「你以後成功了，你不要管我，要是你不順利，你一定要回來找我，你知道門鈴在什麼地方，不要一個人傻傻在那邊淋雨。」，這樣無偽無私的良善與大愛在《無人島的diva》也沒缺席，首集少年基浩對說木河的那句：「如果妳的爸爸又發作了，妳來找我，我的窗子是藍色的，不管多晚，妳都可以敲，我帶妳走…」，15年後徐木河趴在車窗幾乎是喊著地對尹蘭珠說的那句：「如果世界上您只剩下最後一個粉絲，那一定就是我，徐木河」無不叩人心弦，無不教人由衷動容，所以儘管這是一齣擁有諸多「爽劇」密碼的戲，但千萬不要將他錯認成一齣只賣「天馬行空」的浪漫愛情劇（有些媒體斷章取義，你別被誤導了才好），剖開彩麗的外衣，你應該可以體會到「命運輾壓下走投無路的人，他們彼此扶持，並不曾放棄對未來懷揣希望」才是他核心真正的主題，這個主題生動、巧妙地設計成串連時空的軸線，基浩的一雙鞋，她在荒島上穿了15年，都破爛成這樣，還不捨得扔；還有拍照時那稍縱即逝的一句話「那不是水仙花，那是馬鈴薯的花」，如果不是當初這句話，她不會曉得那地裡的是馬鈴薯，如果不是當初這句話，她怎麼可能在荒島存活15年？冥冥之中，自有因果，秘不可測，美不可測。還有第二集最後代唱那段也是讓人無法不落淚，這才曉得什麼叫做「不離不棄」，什麼叫做「雙向救贖」，正是：妳永遠不要對人生放棄信念，妳以為妳被命運拋棄了，但曾經有人告訴妳那是馬鈴薯的花，那個花的地下藏著妳孤立無援時的食物；曾經有人為妳穿上一雙鞋，那將粉身碎骨也護妳週全。妳以為妳被舞台遺棄了，所有曾經圍繞著妳的目光都遠離了，但如果妳願意回一下頭，卻有一個依舊仰望著妳的身影，那麼虔誠地唱著妳曾經的歌，十五年了，不管到底曾經發生過些什麼，她仍然只熱切地想問妳一句：「姐姐，我唱得好嗎？」
身為一個當紅女明星，朴恩斌的心態是值得尊敬的，演一齣戲，換一個戲路，而且都是難度很高的挑戰，從來不復刻自己，從來不在舒適圈裡偷懶。在《無人島的diva》中，「徐木河」為了逃離家暴的父親，落海後因緣際會在無人小島上獨自生活了15年，被意外拯救後回歸社會，雖然外表已經31歲，但內在對於人情世故的理解還停留在16歲，這種因「與世隔絕」的「成長遲緩」是此次朴恩斌又一次高難度演技實力展示的最大看點。說到類似這種「解構時間邏輯」的「歲月錯置」，偉大的金惠子在《如此耀眼》2019中讓人完全相信眼前所見是個17歲少女只是看起來像80歲，電影《奇怪的她》2014（《回到20歲》）裡活靈活現的沈恩敬以20歲的花容月貌在形體、神韻上直接復刻了「老奶奶」羅文姬，都是影史震撼人心的經典演技，甚至2018的《雖然30，但仍17》裡具惠善也成功地將昏迷十幾年後醒來的「心智時差」狀態刻劃得極其細膩動人，珠玉在前，「徐木河」的人設與境遇又有不同，我們看到的是她的純真本性的延續、原始夢想的堅持，以及與時間賽跑積極學習追趕著重新接軌社會變化的努力，這個「度」的拿捏恰到好處，絲毫未見刻意賣萌的廉價喜感或者鑿痕造作的過份用力，行雲流水，合情入理，依舊是一次賞心悅目的出色演技。
除了女主角朴恩斌的精湛演技、驚艷歌喉（還有傳神至極的一口方言）吸人眼球之外，《無人島的diva》的幾位亮眼角色也都特別值得介紹，寥寥一集戲份那個有情有義的少年，那個遍體鱗傷卻在最危難時奮不顧身的「鄭基浩」，已經引起鋪天蓋地的討論與疼惜。他的名字是文佑鎮，2009年生，現在14歲，2017年童星出道，但他可不是一般般的童星，至今已經累積了超過30個以上的影視作品，陸續演過朴敘俊、車銀優、金南佶的少年時期，除了演戲，他還會鋼琴、芭蕾，還有古箏，2020以《結過一次了》得過「KBS演技大獎」。兩個高顏值男主角，演哥哥的車學沇是偶像男團VIXX的隊長，演過《隧道》、《赤月青日》、《朝鮮律師》，去年以《污跡》得了「KBS演技大獎」；演弟弟的蔡鐘協演過《金牌救援》、《我把社長解鎖了》，去年以《由零開始愛上你》得了「KBS演技大獎」的最佳新人獎，都是後勁看好的兼具外型與實力的新紮小生。飾演靈魂人物「尹蘭珠」的金孝珍更是大有來頭，她是2000韓流剛起的第一波韓流明星，她的先生劉智泰演過朴贊郁的《原罪犯》，名氣也是極大的。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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