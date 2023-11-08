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亞冠賽／王柏融隊友万波中正可望扛日本隊未來主砲！中華隊要小心

▲火腿新星万波中正，可望成為日本隊亞冠賽主力。（圖／NPB官網）
▲火腿新星万波中正，可望成為日本隊亞冠賽主力。（圖／NPB官網）

記者吳政紘/綜合報導

2023年亞冠賽將於11月16日開打，首戰將是由中華隊出戰日本隊，日本隊也推出23歲以下以及3位「外卡」球員，其中北海道日本火腿鬥士隊新生代主砲万波中正也參賽，他不但是台灣好手王柏融隊友，也被大谷翔平、達比修有稱讚潛力十足，日本隊監督井端弘和，也認為他很有實力，在練習時十分關心他的表現。

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万波中正曾因為他的外表被前隊友中田翔「虧」過，因為他父親為剛果人，母親為日本人，膚色較明顯為「巧克力色」，由於他是混血的關係，身高192公分、96公斤，身體條件十分出色，甚至在今年3月經典賽被選為「靶子隊」並且在壯行比賽中開轟。

万波中正本季25轟，只要再一發全壘打，就可以拿到全壘打王寶座，最後洋聯全壘打王是由近藤健介、浅村栄斗、Gregory Polanco三人共同拿下。

万波中正打擊特色「攝影機打法」：

万波中正過去因為打擊上選球受到困擾，不過他今年打擊大爆發，最主要是利用「攝影機打法」才改善，他在打擊前會看一壘方向後，再把視線集中在投手身上。他表示：「過去因為想要特別把球、投手看清楚，但是頭部會有往前衝的感覺，因此希望有固定的方式，讓自己動作不要跑掉，所以往一壘方向看後，讓自己可以穩固好姿揮棒。」

不過這當中卻有美麗的巧合，就是他的視線看往一壘，卻會讓人感覺好像在刻意看攝影機，有「四眼相交」的感覺，因此被封為「攝影機打法」。


井端弘和評價：

他無論是打擊已經有聯盟第二水準，我會跟他聊聊後，決定他喜歡的打擊順序，今天光是看他擊球初速等數據，可以跟村上宗隆相提並論。」十分期待他的表現。

万波中正小檔案：

2000年4月7日生，東京練馬區出身，就讀橫濱高校，3年連續都率隊打進甲子園，2018年選秀第四指名進入火腿，今年打擊率2成65，25轟。

亞冠賽賽程：

11/16(四) 11:00 韓國 VS 澳洲 、18:00 中華 VS 日本

11/17(五) 11:00 澳洲 VS 中華 、18:00日本 VS 韓國

11/18(六) 11:00 澳洲 VS 日本、 18:00 韓國 VS 中華

11/19(日) 10:00 季軍賽 、17:00 冠軍賽

規則相關：

●日本隊出賽時休息室一律在一壘側

●採DH制

●投手無用球數限制

●有CALL GAME制，七局結束兩隊相差十分即結束比賽，冠軍賽除外

●預賽與季軍賽9局結束平手，第10局進入突破僵局制，若12局結束仍平手以和局作收

●參賽資格限制24歲以下(1999年1月1日後出生)，進入職業球團三年以內的球員

●最多可帶三名29歲以下屆齡球員(1994年1月1日後出生)

●冠軍獎金2千萬日幣，亞軍5百萬日幣

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