亞冠賽／王柏融隊友万波中正可望扛日本隊未來主砲！中華隊要小心

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万波中正本季25轟，只要再一發全壘打，就可以拿到全壘打王寶座，最後洋聯全壘打王是由近藤健介、浅村栄斗、Gregory Polanco三人共同拿下。
万波中正打擊特色「攝影機打法」：
万波中正過去因為打擊上選球受到困擾，不過他今年打擊大爆發，最主要是利用「攝影機打法」才改善，他在打擊前會看一壘方向後，再把視線集中在投手身上。他表示：「過去因為想要特別把球、投手看清楚，但是頭部會有往前衝的感覺，因此希望有固定的方式，讓自己動作不要跑掉，所以往一壘方向看後，讓自己可以穩固好姿揮棒。」
不過這當中卻有美麗的巧合，就是他的視線看往一壘，卻會讓人感覺好像在刻意看攝影機，有「四眼相交」的感覺，因此被封為「攝影機打法」。
井端弘和評價：
他無論是打擊已經有聯盟第二水準，我會跟他聊聊後，決定他喜歡的打擊順序，今天光是看他擊球初速等數據，可以跟村上宗隆相提並論。」十分期待他的表現。
万波中正小檔案：
2000年4月7日生，東京練馬區出身，就讀橫濱高校，3年連續都率隊打進甲子園，2018年選秀第四指名進入火腿，今年打擊率2成65，25轟。
亞冠賽賽程：
11/16(四) 11:00 韓國 VS 澳洲 、18:00 中華 VS 日本
11/17(五) 11:00 澳洲 VS 中華 、18:00日本 VS 韓國
11/18(六) 11:00 澳洲 VS 日本、 18:00 韓國 VS 中華
11/19(日) 10:00 季軍賽 、17:00 冠軍賽
規則相關：
●日本隊出賽時休息室一律在一壘側
●採DH制
●投手無用球數限制
●有CALL GAME制，七局結束兩隊相差十分即結束比賽，冠軍賽除外
●預賽與季軍賽9局結束平手，第10局進入突破僵局制，若12局結束仍平手以和局作收
●參賽資格限制24歲以下(1999年1月1日後出生)，進入職業球團三年以內的球員
●最多可帶三名29歲以下屆齡球員(1994年1月1日後出生)
●冠軍獎金2千萬日幣，亞軍5百萬日幣