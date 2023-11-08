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立冬吃鍋！高雄觀光局「料理職人口袋名單」30家曝　這家獲必比登

▲今（8）日適逢立冬，也是進補的好時機。高雄市政府觀光局先前辦理「料理職人口袋美食」活動，專業職人私藏名單搭配立冬節氣，共推出30間「鍋物」好店，圖為冬鄉小廚。（圖／高雄市觀光局提供）
▲今（8）日適逢立冬，也是進補的好時機。高雄市政府觀光局先前辦理「料理職人口袋美食」活動，專業職人私藏名單搭配立冬節氣，共推出30間「鍋物」好店，圖為冬鄉小廚。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣人愛吃鍋，今（8）日適逢立冬，也是進補的好時機。高雄市政府觀光局先前辦理「料理職人口袋美食」活動，專業職人私藏名單搭配立冬節氣，共推出30間「鍋物」好店，含括麻辣鍋、酸菜白肉、汕頭火鍋等各類一方之霸，方便民眾參考，冬日暖胃。

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觀光局長高閔琳表示，重視團圓意涵的台灣人，對於火鍋都有一份特殊的情感。高雄在多元族群的共融發展，造就出豐富飲食文化，例如：日治時期帶來的「壽喜燒」、戰後潮汕人帶進的「沙茶火鍋」、隨著時間發展的「自助火鍋城」、「日式涮涮鍋」、「麻辣火鍋」、「東北酸菜火鍋」、「四川麻辣火鍋」等，造就出品項五花八門的高雄火鍋美食產業；歡迎大家從這次推薦的名單內尋找心中理想的那一鍋。

▲高雄市觀光局經由料理職人，推薦30家鍋物，圖為港式火鍋「春囍打邊爐」。（圖／高雄是觀光局提供）
▲高雄市觀光局經由料理職人，推薦30家鍋物，圖為港式火鍋「春囍打邊爐」。（圖／高雄是觀光局提供）
觀光局表示，本次「鍋物」入選名單，以湯頭手藝、肉類品質、火鍋料選擇為評斷選項。首先，汕頭火鍋推薦「汕頭泉成沙茶火鍋（中山總店）」、「汕頭天天沙茶火鍋」、「味味香廣東汕頭牛豬羊肉爐」；酸菜白肉鍋則有「冬鄉小廚酸菜白肉鍋」、「劉家酸菜白肉鍋」；最佳台味代表為「縣爺土雞城」、岡山區「舊市羊肉（岡山）」、「岡山明德羊肉爐」、「岡山羊肉始祖大新羊肉」、湖內區「湖東牛肉館」，其中的湖東牛肉館，還獲米其林必比登推薦，選用台南直送的溫體牛，且即便店址不在市區，因為湯頭特別、牛肉嚴選，還被網友封為「牛肉爐中的天花板」。

澎湃上桌的有「老娘鍋楠梓店」、「貓頭鷹鍋物-上湯鍋物料理」；而平價接地氣則是「吉利火鍋」；愛吃麻辣就得試試「聚梧桐」、「老四川巴蜀麻辣燙（高雄中華總店）」、「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」、「饗麻饗辣」、「港式聞雞起爐麻辣雞煲火鍋」；頂級日式口味「覓奇頂級日式火鍋」；吃到飽類別為「拾貝鍋物ピックアップ」、「貳堂鍋物」。

裝潢時尚風則有「花花世界鍋物高雄店」、「溫肚火鍋」；個人獨享鍋有「九鼎鍋」、「樂未秧農夫市集鍋物」、「城裡的小月光單身雞湯（南屏店）」；其他還有港式火鍋「春囍打邊爐（明誠店）」、特色東北鐵鍋燉「小媳婦鐵鍋燉」、無菜單料理的「不老傳奇藥膳養生餐廳」、田寮特色土雞料理「頭前園土雞城餐廳」，提供給喜愛鍋物老饕多元化的選擇。

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