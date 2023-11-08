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美積欠我6172億元軍購未交付　國防部：未訂有罰則

▲我國向美採購108輛M1A2T戰車，首批將於2024年交付。（圖／美國陸軍）
▲我國向美採購108輛M1A2T戰車，首批將於2024年交付。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

為了遏制中國武力犯台，我國除推行國防自主生產物起，並持續向美國採購武器。不過，受到俄烏戰爭與新冠肺炎疫情影響，美國對台軍售面臨延遲交貨問題，國際智庫揭露美方積欠我國大批採購軍備，總金額高達191億7000萬美元(約新台幣6172億元）。對此，國防部今（8）日表示，美對台軍售由美政府保證，盡最大努力為軍購國執行裝備採購及交運，屬安援合作、非營利性質，無訂定未如期履約的罰則，這項做法是美方對所有買受國的一致性規範。

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美國智庫卡托研究所彙整資料指出，美國積欠台灣的軍品中，傳統裝備佔6成以上，其中光F-16戰機與M1A2戰車就超過整體金額的一半。卡托研究所指出，彙整數據後顯示美國積欠對台軍售的總金額達191億7000萬美元，可概分為傳統裝備63.2%、不對稱裝備22%、彈藥14.8%三大類。

針對媒體報導「美對臺軍售延遲交運」等情，國防部今日表示，我對美軍售項目均依防衛作戰需求，經預算法定程序建案，按實際進度付款。目前各軍售案均由臺美雙方合作，透過專案團隊管制進度，協助加速交運。

國防部說明，軍售案由美政府保證，盡最大努力為軍購國執行裝備採購及交運，屬安援合作、非營利性質，無訂定未如期履約之罰則，此做法美方對所有買受國均為一致性規範。國防部強調，雙方將持續循國安、外交及國防體系協商合作，確保各項軍售案依期程交運，共同維護區域和平穩定。

 

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