《姊姊的守護者》童星伊凡艾林森猝逝！曾與毒品奮戰 享年35歲
童星出身的美國男星伊凡艾林森（Evan Ellingson）曾在電影《姊姊的守護者》飾演卡麥蓉狄亞的兒子，多年前參與演出長青影集《CSI犯罪現場：邁阿密》為人熟知，沒想到，星途不算順遂、近年淡出幕前的他，日前被發現陳屍自宅，享年35歲，警方初步排除他殺，家人表示，伊凡艾林森曾和毒品對抗一段時間。
記者楊穎軒／綜合報導
據美媒《TMZ》報導，法醫表示，伊凡艾林森當地時間5日在加州住處臥室身亡，而目前還不清楚伊凡艾林森具體的死亡原因，只知道不涉及謀殺，伊凡艾林森的父親透露，兒子曾與毒品奮戰，但最近情況有所好轉，親友對於伊凡艾林森驟然離世非常震驚。
伊凡艾林森13歲踏入演藝圈，起初於不少電視劇客串，如《尋骨線索》、《24反恐任務》等，2009年在大銀幕《姊姊的守護者》詮釋卡麥蓉狄亞10多歲的兒子，兩人有多場對手戲，長大後於《CSI犯罪現場：邁阿密》演出18集固定角色打開知名度，一演就是3年，其他作品還有《來自硫磺島的信》，但伊凡艾林森後來消失大眾視線10多年，如今突然傳出死訊，令外界訝異。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995