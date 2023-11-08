自己人偷自己人！印尼移工偷同鄉電動車 眼尖警發現逮人
10月19日晚間9點許，高雄小港分局桂陽路派出所接獲一名印尼籍移工吳姓男子報案，稱其電動自行車停放小港區復華路一帶之宿舍門口前遭人竊取，警方調閱監視器畫面，掌握竊嫌就是同為印尼籍移工的木姓男子。
記者鄭婷襄／高雄報導
員警調閱監視器，發現於同日凌晨0時許，有名不明男子頭戴安全帽，徒步走至被害人住家附近徘徊，見無人之際，手持自備鑰匙竊取被害人電動自行車後駕車離去，經警方循線擴大調閱監視器，發現該名男子行竊得手後，騎乘該電動自行車沿小港區高鳳路至二苓路一帶後返家，並將得手贓物藏匿住家。
經警方擴大偵辦，掌握該名印尼籍移工木姓男子及長相特徵、平時穿著。於11月4日8時許，巡邏時發現木嫌正騎乘所竊贓車，自中山路往中安路方向行駛，警方一路尾隨並通報線上警網攔停圍捕，於小港區中安路與德仁路口將其攔下盤查。
訊問時木嫌坦承與被害人吳姓移工認識，皆在同一工廠上班，木嫌因自己電動車損壞無法使用，便起歹念鎖定吳姓移工電動車，木嫌利用10月19日深夜時段，前往被害人宿舍前行竊電動自行車，將其佔為使用。警方逮捕木嫌，並查扣其自備鑰匙一支並將被害人電動自行車扣押發還，全案詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。