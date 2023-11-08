兩岸對話文化先行！侯友宜提政見：擦亮金馬、打造中華文化中心

我是廣告 請繼續往下閱讀
培育青年藝文工作者部分，侯友宜指出，將選定300名35歲以下具潛力的文化藝術創作者，每人補助3年、每月3萬，鼓勵其專心創作，每年必須提供一件作品給國家，並接受考核。另外每年提供1萬名18歲至25歲台灣青年，補助每人3萬元出國從事文化、藝術與創意相關的學習活動，優先補助出國比賽、參展、領獎的青年藝術家出國交流。
侯友宜表示，要鼓勵更多人從事紀錄片與藝術影視作品的創作，維續台灣影像工作的珍貴傳承，政府也應投入Live house與小劇場的推動，並大幅度提高典藏品的經費，興建專責的典藏館，以共同收藏的方式，有系統有規模的購買珍貴文物與作品，此外也積極推動閱讀，獎勵作家、出版社、與書店進行閱讀生活提案，同時全力推動圖書館的升級與轉型，豐富國家文化產業。
另外根據統計，2016至2022年間，全國有不下18處古蹟，與歷史建築受到破壞，侯友宜表示，他主張文資古蹟與歷史建築應全面加裝監視系統，以達到文資零破壞。另外為有效管理公有古建築，明定不同等級的維護標準。
侯友宜說，蔡政府執政以來，故宮參訪人次如溜滑梯般逐年下跌，北院就從2016年的466萬多，下降到2018年的386萬多；南院開幕才2年，就從2016年的147萬多，下降到2018年的76萬多，這幾年雖然回升，卻是靠無人機、水舞吸引人潮，而且沒有進入展廳，北院也因圖書文獻大樓整修工程延宕，而停滯了多年與國際博物館合作的超級特展。
侯友宜說，他要讓故宮回歸專業，發揮博物館領頭羊的角色，加強兩岸與國際交流，深化與世界各大博物館的合作策展，以滿足國人的文化平權，並提高故宮的國際能見度。
「重新擦亮金馬獎 ！」侯友宜表示，金馬獎是歷史最悠久的華人電影獎項，是華人電影工作者的最高榮耀，但蔡政府執政後，阻撓兩岸交流，頒獎典禮的意識形態操作，導致大陸抵制，金馬獎的格局窄化，使台灣影視產業狹隘化，他將秉持開放的原則，鼓勵華人電影良性競爭，發揮「如金之真純、如馬之奔騰」的金馬精神。
另外隨著大陸經濟與文化的發展，台灣流行文化音樂與影視產業，受到嚴峻的挑戰，面臨人才外流的危機，侯友宜表示，台灣是流行文化成熟的社會，要保有優勢也要發揮優勢，流行文化根留台灣，協助前進世界市場，因此鼓勵合製，發揮優勢互補，進軍國際。