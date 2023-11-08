再為徐春鶯動怒 柯文哲嗆陸委會：搞「兩國論」蔡英文同意嗎？
民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，引發爭議。民眾黨總統參選人柯文哲今（8）日再度怒嗆陸委會，要徐春鶯放棄中國國籍，搞「兩國論」總統蔡英文同意嗎、有問過盟邦嗎？
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲競總今日舉辦「韌性台灣 創造多贏」記者會，媒體詢問賴清德競辦主委姚立明昨日表示，民眾黨不分區擬提名徐春鶯恐嚇跑首投族，民調會繼續跌，柯文哲說，「我每次說民進黨治國不怎麼樣，選舉倒是一流」，他哪天嗆的是民進黨總統參選人賴清德、陸委會，民進黨卻去頭去尾，利用網軍優勢說柯文哲嗆學生。
柯文哲說，他那天嗆的是賴清德、陸委會，陸委會明白實質在搞兩國論，做這件事到底國安會曉得不曉得、蔡英文同意不同意、事先有無知會重要盟邦？對美國來講，烏克蘭跟以色列在戰爭，美國不希望再起戰端，民進黨這個動作對重要盟邦有無事先知會？
柯文哲說，穩健的國家政策要慎重思考，遇到國家事務他就很鎮定，不會開玩笑，「不管是賴清德、陸委會，你們這些新潮流作這些動作，蔡英文是同意嗎？台灣重要盟邦美國是同意嗎？」這國安會要出來回答。
媒體追問賴清德發言最近一直針對柯文哲猛打，沒有在打侯友宜，會不會認為民調跟賴接近了？柯文哲說，「我剛才說過，民進黨治國不怎麼樣，選舉倒是一流」，媒體問是否覺得民調接近？柯笑說，「不接近他會打我嗎？」