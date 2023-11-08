于北辰質疑徐春鶯心不在台 馮世寬笑稱：這種人還要我來批評？
民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，由於徐過去長期與中國統戰單位互動，因而引發爭議。退輔會主委馮世寬今（8）日被問到有退將認為徐心不在台灣，馮世寬先是反問哪個退將？得知是于北辰後大笑三聲，表示，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評。」
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員會今日審查113年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分，邀請馮世寬列席，並備質詢。
會前受訪媒體詢問徐春鶯是否涉及國安問題，馮世寬表示，怎麼會問他這個問題？不要擔心這個事情。媒體追問不要擔心是因為已嫁來30年？馮世寬回應說，「但願如此吧。」
媒體追問，有退將質疑，徐春鶯與統戰團體長期互動，是否心在台灣？馮世寬反問媒體是哪位退將，得知是于北辰後大笑三聲，並表示，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評。」
對於義務役是否要上戰場，馮世寬表示，去問問那些反對的人，不要問他，他是軍人。但他也表示，憲法規定，國民有服兵役的義務，服兵役如果發生戰爭，當然要上戰場。
有媒體追問，那民進黨立委趙天麟與中國女子外遇，是否涉及國安問題？馮世寬先是表示「關我什麼事」，隨後面對媒體追問，馮世寬回應，「不要這樣子啦，趙天麟是很好的委員。」