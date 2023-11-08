再爆賴惠員論文抄襲新事證 張斯綱：超過40%雷同遠超通過標準
國民黨台北市議員張斯綱、徐巧芯5月時爆料，民進黨立委賴惠員中正大學研究所的論文抄襲，但中正大學審查後，僅表示有「未適當引注瑕疵」要求補正。張斯綱、徐巧芯今（8）日再舉行記者會舉出新事證表示，除了有3段明顯抄襲之外，經過系統分析更有40%相似度，遠超過任何一家大學的論文通過容忍值，中正大學應該認真審視調查。
記者邱新博／台北報導
張斯綱指出，根據調閱論文紙本紀錄以及學界友人的協助，這次發現賴惠員碩士論文有3處抄襲，分別抄襲蔡俊章2007年中央警察大學的博士論文「擄人勒索犯罪及偵查預防策略之研究」研究方法章節、台南縣政府2006年「的農業資源空間配置計畫」，以及中山大學蘇秀美2003的碩士論文「市選民投票抉擇因素之研究2002年第三屆高雄市長選舉個案」。
張斯綱說，這次將論文上傳經過系統進行比對，發現整體論文的抄襲相似度達40％，已經遠遠超過任何一家大學對於論文相似度的容忍值。張斯綱強調，希望中正大學收到這些新事證之後，要對賴惠員這篇論文再進行學倫會的審查，不要因為前一次審查結束之後，就束之高閣，悄悄過去。
徐巧芯則直言，中正大學應該要在意學校名譽，以及學倫、學生相關標準，這樣才對得起學生以及學生家長。徐巧芯說，當時檢舉賴惠員抄襲高參發論文，並沒有將整個論文用系統比對，這次比例超過40%，還有更多人被抄襲。
「為什麼當初中正大學學倫會，沒有去認真針對賴惠員的論文進行全面調查？」徐巧芯強調，民進黨主席、總統參選人賴清德說如果參選人有涉入學倫爭議就要退選，到目前為止被檢舉抄襲的這些人也都沒有退選，「對學倫高標準」都是說說的。