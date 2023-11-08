柯P護徐春鶯爆怒嗆學生 綠委：為完全不認識的人生氣太奇怪
民眾黨總統參選人柯文哲日前赴高雄大學演講，被問及陸配徐春鶯爭議，竟暴怒嗆「「你評論什麼東西！」對此民進黨立委林俊憲今（8）日表示，印象中沒看過柯文哲如此生氣，還是為了一個之前完全不認識的人，「真的，太奇怪了。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，柯文哲嗆學生的影片不過短短3秒，可是柯的怒氣整個滿出螢幕「好兇啊！」姑且先不評論他怒嗆學生的部分，畢竟不能要求每個政治人物修養都跟賴清德一樣好，面對尖銳問題依舊從容回答。只是一路看柯文哲這麼多年，印象中從沒看他如此生氣過，還是為了一個他之前完全不認識的人，「真的，太奇怪了。」
林俊憲質疑為何不能評論徐春鶯，被指控把人騙去新疆關在醫院3個月的人，為什麼不能評論？這個人可能成為國會議員，到底憑什麼不能評論？怕熱就不要進廚房，敢推這種爭議人物進不分區，就不要怕被檢視嘛，「你是習近平的好朋友『柯禁評』嗎？」
林俊憲說，柯文哲之所以惱羞成怒，恐怕是承受了很大的「壓力」，否則依照熟悉的阿北，有爭議、切割就解決的事，何必動這麼大的怒火？至於這個「壓力」到底從哪裡來？是誰非要柯文哲納入徐春鶯不可？事情才正要開始變得有意思。