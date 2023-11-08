內幕／綠營猛打徐春鶯國安疑慮　柯文哲不顧反對爭取陸配政黨票

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然而，徐春鶯日前出面受訪時否認透過謝立功認識柯文哲，而是在一場柯文哲與新住民有約的餐會上，第一次與柯坐同桌子吃飯、聊天，但並沒有談到任何問題，所以柯文哲當時也對他沒有印象。徐春鶯證實是透過黃珊珊與民眾黨接觸。民眾黨方面希望有新住民委員會主委頭銜，日後方便擔任不分區立委被提名人，但是當時遭到徐春鶯拒絕。
針對徐春鶯是否透過海選，柯文哲競辦發言人陳智菡表示，算是「廣義的海選」，有人是自薦、有人是他薦，都是向社會各界徵才
對於擬提名徐春鶯擔任不分區立委，引發風波，黨內人士表示，儘管柯文哲強調不會讓徐春鶯加入外交及國防委員會，但這波新聞出來之後，還是聽到地方民眾疑慮可能造成的國安風險。
不過，也有黨內人士對提名徐春鶯抱持較正面看法，目前陸配在台灣約有36萬人，將陸配納入不分區名單能夠挖走國民黨的陸配政黨票。另一方面，民進黨炮製2019年「下架吳斯懷」模式，名嘴與立委在政論節目上大肆質疑陸配進入立院會有國安疑慮，但是吳斯懷2020年還是順利進入立院，國民黨立委獲得38席，較2016年選戰還增加3席，不分區還是維持13席，顯示若操作過頭，可能引發陸配族群的反彈，過度「抹紅」產生的反噬效應也是可能發生。
據了解，依照黨主席柯文哲的支持率，民眾黨不分區安全名單預估8席，首波安全名單包括前立委黃國昌、黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前北市議員林國成、資深媒體人張啓楷，以及3位具法學與醫學背景的學者，並沒有徐春鶯，黨部則強調，不分區立委名單還未定案。