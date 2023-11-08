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內幕／綠營猛打徐春鶯國安疑慮　柯文哲不顧反對爭取陸配政黨票

▲李正皓批評徐春鶯若進到國會，將是史上最大國安漏洞。（圖／NOWnews資料照）
▲李正皓批評徐春鶯若進到國會，將是史上最大國安漏洞。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，由於徐過去長期與中國統戰單位互動，因而引發爭議。民眾黨主席、總統參選人柯文哲更為了徐春鶯放棄中國國籍的問題多次砲轟陸委會，然而是不是真的該將徐春鶯納入不分區立委安全名單，傳出地方有意見。

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徐春鶯與民眾黨接觸，有許多說法，一種是前民眾黨秘書長謝立功在擔任移民署長任內認識徐春鶯，並將她引薦給柯文哲認識，另一種說法是柯文哲競選總幹事黃珊珊擔任北市副市長期間，希望徐能擔任民眾黨新住民委員會主委。

然而，徐春鶯日前出面受訪時否認透過謝立功認識柯文哲，而是在一場柯文哲與新住民有約的餐會上，第一次與柯坐同桌子吃飯、聊天，但並沒有談到任何問題，所以柯文哲當時也對他沒有印象。徐春鶯證實是透過黃珊珊與民眾黨接觸。民眾黨方面希望有新住民委員會主委頭銜，日後方便擔任不分區立委被提名人，但是當時遭到徐春鶯拒絕。

針對徐春鶯是否透過海選，柯文哲競辦發言人陳智菡表示，算是「廣義的海選」，有人是自薦、有人是他薦，都是向社會各界徵才

對於擬提名徐春鶯擔任不分區立委，引發風波，黨內人士表示，儘管柯文哲強調不會讓徐春鶯加入外交及國防委員會，但這波新聞出來之後，還是聽到地方民眾疑慮可能造成的國安風險。

不過，也有黨內人士對提名徐春鶯抱持較正面看法，目前陸配在台灣約有36萬人，將陸配納入不分區名單能夠挖走國民黨的陸配政黨票。另一方面，民進黨炮製2019年「下架吳斯懷」模式，名嘴與立委在政論節目上大肆質疑陸配進入立院會有國安疑慮，但是吳斯懷2020年還是順利進入立院，國民黨立委獲得38席，較2016年選戰還增加3席，不分區還是維持13席，顯示若操作過頭，可能引發陸配族群的反彈，過度「抹紅」產生的反噬效應也是可能發生。

據了解，依照黨主席柯文哲的支持率，民眾黨不分區安全名單預估8席，首波安全名單包括前立委黃國昌、黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前北市議員林國成、資深媒體人張啓楷，以及3位具法學與醫學背景的學者，並沒有徐春鶯，黨部則強調，不分區立委名單還未定案。

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