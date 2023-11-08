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特企／車用磁吸無限充電首創三合一技術　2大陣營都能充！

▲Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器。（圖／品牌提供）
▲Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器。（圖／品牌提供）

本報訊

一個好用的車用充電器應該具備什麼功能？隨著科技的進步，充電器的形式也越來越多，BEZALEL 倍加能「Prelude X 系列MagSafe磁吸無線充電器 」2022 年創下 4,200 萬的募資成績，今年推出全新系列「 Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 」，主打要讓汽車駕駛開車時也能體驗到方便的充電功能，除了 MagSafe 磁吸充電支架還可以搭配 BEZALEL 倍加能  85W 車用快充頭，最多可同時充 4 個裝置，每台車，都能成為萬能的行動充電站。

「Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 」打破車用充電器的框架，首創三合一車用充電器，iPhone、AirPods、Apple Watch 都能充，無疑是果迷的一大福音。倍加能不僅創造功能強大的黑科技產品，也注重簡約的設計外觀，因應著倍加能美國品牌的特點，本次 Omnia X 選用加州曙光金配色，機身融入金屬質感，展現出低調的奢華感。黑化的半透明面蓋下，無線充電的磁圈隱約可見，完美呈現濃厚的科技氛圍！

除此之外，「Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 」還是全台首發採用最新 Qi2 充電技術的車用充電器，比起 iPhone MagSafe 充電只有 7.5W，Omnia X 可以達到真正 15W MagSafe 無線充電，充電效率再提升。並採用優於 Apple 官方磁吸力模組製作，吸力優於官方 1.2kg，行車安全又穩固。

這次還有三種支架選擇，適用於各種車型，且通過多國國際安全認證，比起官方配件整套買下來超過 5千元，「Omnia X MagSafe 車用磁吸無線充電器 」募資超早鳥只要 $1,980 就能把 Omnia X MagSafe 車用充電器＋85W 三孔車用快充頭帶回家！用最實惠的價格，讓買到的駕駛都能有完美的使用體驗。車用磁吸無線充電器flyingV限時募資中，更多無線充電相關產品，可到BEZALEL倍加能官方網站查詢。

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