特企／車用磁吸無限充電首創三合一技術　2大陣營都能充！

「Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 」打破車用充電器的框架，首創三合一車用充電器，iPhone、AirPods、Apple Watch 都能充，無疑是果迷的一大福音。倍加能不僅創造功能強大的黑科技產品，也注重簡約的設計外觀，因應著倍加能美國品牌的特點，本次 Omnia X 選用加州曙光金配色，機身融入金屬質感，展現出低調的奢華感。黑化的半透明面蓋下，無線充電的磁圈隱約可見，完美呈現濃厚的科技氛圍！
除此之外，「Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 」還是全台首發採用最新 Qi2 充電技術的車用充電器，比起 iPhone MagSafe 充電只有 7.5W，Omnia X 可以達到真正 15W MagSafe 無線充電，充電效率再提升。並採用優於 Apple 官方磁吸力模組製作，吸力優於官方 1.2kg，行車安全又穩固。
這次還有三種支架選擇，適用於各種車型，且通過多國國際安全認證，比起官方配件整套買下來超過 5千元，「Omnia X MagSafe 車用磁吸無線充電器 」募資超早鳥只要 $1,980 就能把 Omnia X MagSafe 車用充電器＋85W 三孔車用快充頭帶回家！用最實惠的價格，讓買到的駕駛都能有完美的使用體驗。車用磁吸無線充電器flyingV限時募資中，更多無線充電相關產品，可到BEZALEL倍加能官方網站查詢。
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