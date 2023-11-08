縣長才剛視察！黑龍江體育館雪夜崩塌3死　網怒：嚴查豆腐渣工程

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6日當天樺南縣一直在下雪，但是否因雪導致屋頂崩塌仍待釐清。根據當時一位在現場順利逃生的學生回憶，屋頂坍塌前發生一陣「碰碰碰」的聲音，大家登時覺得不妙，想要拔腿跑出體育館，但屋頂很快就塌下來，他剛好躲在柱下才逃過一劫。
《澎湃新聞》直指這起意外存在諸多讓民眾無法釋懷的疑點，包括悅城健身體育館2018年7月竣工，2020年7月通過驗收。悅城健身體育館位於悅城廣場內，是當地知名建設，兼具休閒、娛樂、購物等多重功能，是該縣的招商引資重點項目之一，近兩年多位縣級領導曾前往悅城廣場檢查指導，最近一次是在齊齊哈爾市體育館坍塌發生後，但顯然這些視察沒有達到效果。
而另個疑點是，事發後北京得意音通公司發表聲明，強調公司並未參與投資悅城廣場的項目，但其實是樺南縣政府先公告北京得意音通是悅城廣場的投資方之一，為何會出現如此各說各話的狀況，令人費解。
至於當天的下雪狀況，樺南縣於當下下午5點43分發布暴雪紅色預警，在警報中指出，過去6小內降雪量已達15毫米，預計會持續到明年上午，而最終樺南縣在6日的降雪量為44毫米，創下當地11月降雪最高紀錄，但若以整個冬天來看，過往最高紀錄是2013年創下的65毫米。
根據中國2016年發布的住房建設規範，東北地區的建築物雪荷載厚度為25公分，顯然遠遠大於6號當天的降雪量44毫米，而體育館屋頂是在6點多坍塌，當時的降雪量更應該才不到20毫米。不過，有專家指出，降雪量和積雪厚度不是直接轉換的關係，且還要調查建築物結構與頂棚受力等問題，坍塌究竟是天災或人禍仍須進一步再調查。
但是，黑龍省接連發生建築物屋頂坍塌意外，讓許多不滿的中國網友紛紛留言表示，「一定要嚴查」、「豆腐渣工程是誰審核通過的」、「落在孩子身上的不是雪花」、「雪：都是我的錯，行了吧」、「如果雪那麼大，為何體育館還有開放」。