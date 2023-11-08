歹年冬！庫存多卻「嘸訂單」　中國多個工廠宣布「放長假」到明年

縣長才剛視察！黑龍江體育館雪夜崩塌3死　網怒：嚴查豆腐渣工程

▲黑龍江省樺南縣悅城健身體育館6日晚間發生崩塌，造成3死1傷。（圖／翻攝自微博）
▲黑龍江省樺南縣悅城健身體育館6日晚間發生崩塌，造成3死1傷。（圖／翻攝自微博）

記者倪浩軒/綜合報導

中國黑龍江省樺南縣悅城健身體育館，6日傍晚6點多發生屋頂崩塌事故，造成3死1傷。黑龍江省齊齊哈爾市，7月下旬才發生中學體育館屋頂坍塌導致11人喪生的悲劇，當時樺南縣長與縣委副書記，還專程到悅城體育館視察，沒想到類似意外再度發生，且悅城健身體育館2018年才竣工，2020年驗收，使用不久的公共建築為何如此「弱不禁雪」引發質疑，許多中國網友在新聞底下留言怒吼要「嚴查豆腐渣工程」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《澎湃新聞》報導，當時悅城健身體育館內有7位國中生相約打籃球，不料體育館突然崩塌，其中3人自行脫險，但有3人不幸喪生，另有一人則是輕傷，目前事故原因仍在調查當中。

6日當天樺南縣一直在下雪，但是否因雪導致屋頂崩塌仍待釐清。根據當時一位在現場順利逃生的學生回憶，屋頂坍塌前發生一陣「碰碰碰」的聲音，大家登時覺得不妙，想要拔腿跑出體育館，但屋頂很快就塌下來，他剛好躲在柱下才逃過一劫。

《澎湃新聞》直指這起意外存在諸多讓民眾無法釋懷的疑點，包括悅城健身體育館2018年7月竣工，2020年7月通過驗收。悅城健身體育館位於悅城廣場內，是當地知名建設，兼具休閒、娛樂、購物等多重功能，是該縣的招商引資重點項目之一，近兩年多位縣級領導曾前往悅城廣場檢查指導，最近一次是在齊齊哈爾市體育館坍塌發生後，但顯然這些視察沒有達到效果。

而另個疑點是，事發後北京得意音通公司發表聲明，強調公司並未參與投資悅城廣場的項目，但其實是樺南縣政府先公告北京得意音通是悅城廣場的投資方之一，為何會出現如此各說各話的狀況，令人費解。

至於當天的下雪狀況，樺南縣於當下下午5點43分發布暴雪紅色預警，在警報中指出，過去6小內降雪量已達15毫米，預計會持續到明年上午，而最終樺南縣在6日的降雪量為44毫米，創下當地11月降雪最高紀錄，但若以整個冬天來看，過往最高紀錄是2013年創下的65毫米。

根據中國2016年發布的住房建設規範，東北地區的建築物雪荷載厚度為25公分，顯然遠遠大於6號當天的降雪量44毫米，而體育館屋頂是在6點多坍塌，當時的降雪量更應該才不到20毫米。不過，有專家指出，降雪量和積雪厚度不是直接轉換的關係，且還要調查建築物結構與頂棚受力等問題，坍塌究竟是天災或人禍仍須進一步再調查。

但是，黑龍省接連發生建築物屋頂坍塌意外，讓許多不滿的中國網友紛紛留言表示，「一定要嚴查」、「豆腐渣工程是誰審核通過的」、「落在孩子身上的不是雪花」、「雪：都是我的錯，行了吧」、「如果雪那麼大，為何體育館還有開放」。

歹年冬！庫存多卻「嘸訂單」　中國多個工廠宣布「放長假」到明年

外國人犯法也重罰！中國女嘗試賄賂新加坡海關　被送進監獄

借款43.2兆！中國：沒有「一帶一路」夥伴認為中方製造債務陷阱

不再提「男女平等」！中國救生育率　要女性「結婚生子」回歸家庭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞