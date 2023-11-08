兒童的繪本自己做！HelloGPT全球首套AI兒童繪本創作系統上市

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雲書苑教育科技表示，該公司最主要的產品為「快刀中文相似度比對系統」，過去大量的中文分析資料庫與AI技術，讓雲書苑累積巨大的中文與AI能量，快刀除了已在大專院校市佔率超過7成，近年來更在高中取得領先地位，其於今年3月推出的全球第一套準確率高達97%的「快刀中英文AI文章辨識系統」也深受學校青睞。
雲書苑教育科技提到，隨著ChatGPT與生成式AI對教育產生巨大的影響，一直以「科技改變教育」為使命的雲書苑在AI的驅動下，推出「HelloGPT全球第一套中英文AI兒童繪本系統」不但能讓兒童透過AI做繪本，還可下載出版，並分享至全新推出的繪本交流平台「HelloGPT繪本網」，讓孩子的創意被全世界看到。
林政宏指出，現在教育現場都知道AI的重要性，但AI無法有效普及，在於如何將應用介面做得有趣好用，讓教育現場可以快速導入，雲書苑現在發展的一系列AI教育產品皆以此為核心思想，讓科技可以成為教育推動的助力。
有了AI的幫助，今年林政宏引導自己國小二年級的孩子創作故事，孩子透過對AI下指令，快速實現對於創意的想像，整個過程都讓孩子愛不釋手，更因此完成，並出版第一本實體兒童AI繪本《大象的祕密花園》，上架多家書局，成為孩子一生難得的回憶。
林政宏說，HelloGPT中英文兒童繪本創作系統，不但內建5000億個詞彙，可分析創作者的詞彙程度，更可透過圖形創作，拆解小朋友的創意與情緒指標。創作的使用不僅限於繪本，包括閱讀心得的另類呈現、個人日記的表達等都可以多元使用，讓學生的創作變得更有趣生動。並宣布明年年中將舉辦第一屆「國際兒童繪本大賞」，預計邀請全球各國孩子透過創作參賽，並將選出前5名最佳作品出版，行銷全球。