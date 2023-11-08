選總統先過這關！賴侯柯都被大學生犀利提問　他暴怒反嗆添負評

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民進黨總統參選人賴清德日前到中山大學參與青年講座，遭女學生提問，如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴反問「哪一個具體事件？」女大生則一時語塞，僅回答「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，賴又續問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，但在場學生鼓譟喊出，「疫苗採購、台南光電、雞蛋、陳歐珀」等案件，不僅如此，賴上個月底到海洋大學演講，也遭學生質疑，賴清德曾說，選的是「下一任四年，不是未來十年」，認為這種得過且過的心態作為總統候選人，不太妥當。
柯文哲 高雄大學
柯文哲日前受邀到高雄大學「政治交匯點」講座演講，有學生提問，關於民眾黨讓近來爭議不斷的陸配徐春鶯，可望進不分區名單，怎料柯文哲動怒氣，「她有犯法嗎，我跟你講，台灣有36萬中配，賴清德要不要出來道歉，她哪個地方是共產黨，她連共青團都沒當過，連進入司法程序都還沒有，你評論什麼東西」，還被質疑同婚立場多變。
侯友宜 政治大學
侯友宜6月曾到政治大學演講，前進校園拋出政策牛肉，有學生提問國防問題，侯友宜以美國有懲罰性關稅回應，慘遭學生當場打斷發言，質疑明明是問國防徵兵問題，侯友宜怎麼問A答B，還被問假如爭取2024失利，怎麼對新北市民負責？沒想到侯友宜回應，「新北市有山有海，是全台灣最多，全台灣本島最多的漁港，我是永遠採取中央地方一條心，這樣才能做好事情，但是如果中央做得不對的地方，我還是會說」，引發輿論譁然。