特企／ Super 8 全新 AIGC聊天機器人　提供企業客服新選擇！

Super 8 執行長陳子龍表示：「在這個科技快速發展的時代，我們看到企業面臨著許多挑戰，尤其在 D2C 時代（Direct to Consumer，直面消費者），如何有效地管理和服務客戶尤為重要。隨著消費者對即時回應和個人化服務的需求日益增長，企業需要找到一種方式來滿足這些需求，同時也要解決人力資源有限的問題。這就是我們推出 AIGC 聊天機器人的原因。AIGC 聊天機器人對於企業來說是一個巨大的優勢，不僅提高了客戶服務效率，還可以提升內部營運效率，進而帶動銷售轉換率的提升！」
AIGC 聊天機器人：增效成本、提升品牌跨境能力
Super 8 全新功能 AIGC 聊天機器人「SuperBot X」，是亞洲市場領先的 AIGC 聊天機器人，可以協助企業即時解決 80% 的重複性客服問題，並將這些互動轉化為銷售機會。此 AIGC 聊天機器人將企業能迅速匯入網站文本和常見問答文件，自動生成跨社群客服渠道的聊天機器人，包括網站 Live Chat（Web Chat）還是在社群媒體平台 LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp，大幅節省了設計對話服務流程的時間，同時解決企業人力資源不足的問題。對於有跨境需求的品牌而言，更是一大助力，可以在 Super 8 平台上利用 AI 技術實現多國語言的客服即時翻譯及重點摘要。這不僅提高了客戶滿意度，還可以將真人的客服轉化為銷售機會。
「現在，Chatbot 已經進化到 3.0 階段了！」Super 8 執行長陳子龍繼續說道，「在 2018 年，Super 8 率先推出對話式行銷科技，如今聊天機器人已經成為許多品牌的基本工具。」
他接著說明了聊天機器人的發展歷程，Chatbot 1.0 是我們都很熟悉的腳本型機器人，而 Chatbot 2.0 則加入了NLP等AI技術。然而，這兩種類型的聊天機器人都需要花費大量的時間來建置和優化。
而 Super 8 最近推出了 AIGC Chatbot，這是一種結合了 OpenAI 大型語言模型的聊天機器人，也就是 Chatbot 3.0 階段。這種聊天機器人的建置過程非常高效，不需要再寫聊天機器人的腳本，只需要在 Super 8 平台上提供企業資料或是網址，就可以直接建置完成聊天機器人。這就是我們所說的「AI Generative Chatbot」。SuperBot X 能夠獲取網站最新內容並提供即時回答。這一功能省去了繁瑣的設定步驟，同時不斷提升回答的精確性，使得企業維護AI客服變得更加輕鬆。
圍繞企業客戶需求 推出系統快速整合方案
在當前的時代背景下，客戶的足跡變得極為碎片化。各企業因應不同需求而導入多樣的行銷科技系統，馬上會面臨著如何整合手上的客戶碎片數據的挑戰。只有通過完整地描繪客戶輪廓和旅程，企業才能在各個接觸點提供最貼心的客戶體驗。
Super 8一直以來以客戶需求為核心，並採用「SaaS」合作夥伴生態圈策略，積極透過開放平台API與各大電商平台SHOPLINE、CYBERBIZ、Shopify等，以及客戶關係管理平台（CRM）和客戶數據平台（CDP）達成「快速整合」。
透過Super 8應用市集，企業無需再聘用專業的客製化開發人員，投入高昂的時間及成本，就可以迅速導入上線營運。此舉不只串連品牌的後端系統，更進一步完善客戶資料輪廓、精確分眾標籤以及即時同步訂單資訊等功能，從而提高客戶服務效率，實現精準行銷。
此外，Super 8還引領業界首推針對快商務購物的「Chatpay 訊即購」功能。這一功能面對當下短影音帶來的巨大流量和商機，Super 8的「Chatpay 訊即購」為品牌提供了全新的互動購物體驗。品牌可以透過短影音和直播平台深入展示產品，並進行即時聊天互動，讓消費者更緊密連結品牌，並快速完成交易。這對於快閃店、限時促銷等需要即時互動和快速結單的業務情境非常適用，幫助品牌把握快商務的新趨勢。
執行長陳子龍強調：「Super 8將持續引領AI趨勢，不斷為客戶提供更智能化的解決方案，並協助品牌在競爭激烈的市場中脫穎而出。我們將繼續致力於創新，並滿足客戶對於即時互動和高效整合的需求，從而實現更出色的客戶體驗。」
Super 8 雲發互動科技 在2018年率先推出對話式商務行銷科技，成立自有技術團隊並提供客戶客服及行銷場景全方位解決方案。截至2023年，雲發互動科技已開發超過100種以上客服及行銷功能模組，創造出近30億條對話數據，涵蓋電商、旅遊、零售、金融、美妝時尚等產業。通過一站式服務，為客戶提供流量變現解決方案，並透過數據分析掌握超級用戶輪廓，進而透過推薦行銷提升轉換率和吸引更多潛在超級用戶粉絲，有效打造品牌流量池。
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