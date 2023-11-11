周渝民專訪／走入家庭放棄飆車！《痞子英雄》秦沛良言改變他一生

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扮演林依晨戀人建築師「春山」時，周渝民說出一句「原來跟大自然做愛，就是這種感覺！」令許多人為之驚艷，他坦言當初看到劇本有嚇到：「單單看到這樣詞句的時候，身為演員的我也會覺得，哇！你講這樣的話，我看到劇本沒有想像空間」，直到透過與「春山」本人實際相處後，周渝民透露：「跟他相處一天後，你會發現這句台詞算是所有勁爆的話裡面，最能夠給人家聽的話！」敬佩對方是一名不受世俗所拘束的讀書人。
我喜歡他們身上的歲月痕跡！透過與前輩交流尋找自我
「我很早就確定我想要演戲、想當演員！」當年年僅20歲的周渝民迫不及待長大，就想看見自己的未來會如何發展，他特別喜歡跟資深導演、演員前輩們聊天：「我喜歡跟他們相處，觀察他們在表演上可以讓我學習的方向，我好喜歡他們身上因為歲月產生的痕跡，皺紋或是已經固定的笑容、個人氣息」，年輕時難免無法定位自己的職涯方向，透過與前輩溝通尋找自我，成為周渝民快速成長的管道。
秦沛建言受益良多！仔仔年過30重新體悟人生
拍攝電視劇《痞子英雄》時期的周渝民，正值年輕氣盛熱愛飆車享受速度感，在與同劇資深演員秦沛聊天時，得知前輩住在地廣人稀的加拿大，冬天時會有許多野生動物出沒：「我更喜歡的是在我這個年紀，開著一輛古董車在外面緩慢遊車河，去享受陽光、別人對我品味的認可，如果可以的話你不要這麼早去享受這些東西。」
數年後周渝民才明白，秦沛是要他不要太早享受物質生活，把時間花在對的地方：「過了30歲後，我慢慢了解我的生活、我存在演藝圈的意義，才發現過分去在乎外在的東西，是有多麽愚蠢、浪費時間跟金錢！」現在的周渝民還是會收藏名車，但不再是因為別人擁有我也要有，或是因為要與他人建立共同話題而買車：「自己的東西自己喜歡就好，不用去外面給別人看，或是我一定要擁有什麼才能跟你們聊天。」
放下競速快感！周渝民走入家庭收起飆車愛好
捨棄追逐速度的快感，高價收藏的車全用來觀賞，周渝民笑說現在會開的車是7、9人座的休旅車：「去旅行時你們在車上吃東西、亂抹，我一點都不在乎、也不怕，我就是想要你們這麼做，給你們在車內的空間，選擇對家庭和小孩好的方向去做。」《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。