坐戀愛巴士逛月老廟求脫單 民代促台灣好行增年輕人熱門景點
台灣好行是很多非開車族旅行時的重要代步選項，部份路線卻未隨旅客最新需求做調整，台中市議員江肇國舉例，台中樂成宮是網友票選全台最靈驗的月老廟，卻未被台灣好行「臺中時尚城中城線」排入景點，若能搭配LaLaport、建國市場等新興熱門景點，可打造成具特色的「戀愛巴士」，吸引更多人認識台中。
記者顏幸如／台中報導
江肇國指出，台灣好行的「台中城中城線」上路2年，但全線38站很多像是通勤站點，觀旅局應重新檢討路線，有效提高運量及滿意度。「台中城中城線」以台中火車站為起點，環狀行經台中舊城區多個景點，包括台中州廳、綠柳川、美術園道、草悟道、審計新村、科博館、植物園、中山堂、中一中、台中公園、秀泰廣場等地。
江肇國說，城中城線終點到台中帝國糖廠就迴轉了，但近年來東區發展迅速，除了高人氣購物中心LaLaport進駐，與鄰近全國最大零售市場的建國市場連成一氣，樂成宮是網友票選全台最靈驗的月老廟，甚至超越台北霞海城隍廟，成為善男信女脫單、求正緣、開桃花必去之地，這些都未被納入台灣好行站點。
江肇國認為，除了調整路線，市府應盤點各站周遭景點、串連相關交通路線規劃整體一日觀光動線，並包裝推廣，例如以樂成宮為核心景點，開出「戀愛巴士」觀光旅遊方案，不僅吸引在地人深度認識台中，外地人也更願意來台中觀光。
副市長黃國榮答詢時表示，自己從小在樂成宮週邊長大，近年來廟方極力推廣月老文化，非常受年輕人歡迎，市府會納入整體評估規劃。