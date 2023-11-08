日劇《獨活女子》來台！江口德子最愛玉米蛋餅 歡迎影迷打招呼
日本女星江口德子主演的經典日劇《獨活女子的守則》，第四季來台取景，她今（8）日出席東京電視台與中華電信的台日戲劇合作記者會，透露將來台拍攝5天，初次來到寶島，早餐吃到玉米蛋餅感覺非常美味，聽聞台灣美食眾多，準備抽空一一品嘗，得知自己在台灣有知名度，江口德子有點受寵若驚，不相信有人會認識她，希望這幾天工作期間，若有粉絲認出她，歡迎大家主動打招呼！
記者江芷稜／綜合報導
日劇《獨活女子的守則》描述單身女子五月女惠，到處品嘗美食、旅遊，享受一個人的生活，台灣美食多、距離日本近，因此吸引該劇來台取景，這次劇組會前往台北、台南、高雄等地拍攝，旅途走遍城市、海邊，還會出現原住民相關題材，並邀請台灣知名演員客串，角色相當保密，要等到明年春天播出才會揭曉，期許透過本次合作開發戲劇作品，加深台日影視產業交流，齊力將台日文化內容推向世界舞台。
江口德子首次來台，覺得台灣給人一種復古、懷念的感覺，食物也很美味，她舉例說吃到的蛋餅裡有玉米、蔥，感覺很特別，喜愛甜食的她最期待甜點，接納度很高的她，對於眾人推薦的道地小吃臭豆腐則敬謝不敏，因為聞到味道時覺得好臭，所以婉拒嘗試。
劇裡是喜歡單獨一個人生活的女子，江口德子坦言自己也喜歡單獨行動，可以一個人散步、看舞台劇、電影或吃飯，但對於刺激指數高的生存遊戲或遊樂園，她覺得非常困難，因為不愛運動或太激烈的遊戲設施，直呼「遊樂園不是一個人去的地方」，不喜歡獨自尖叫的感覺。