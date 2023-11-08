陳亞蘭被爆少賺百萬！認心臟出代誌 堅持不停工「只睡2小時」
「金鐘視帝」陳亞蘭今（8）日過58歲生日，搞神祕不講恩師楊麗花送啥生日禮物，僅透露晚餐位一起慶祝。先前她被指出心律不整推掉不少商演工作、至少損失百萬元。她今和六月出席「臺師大GF-EMBA校友會」成立記者會，坦言心臟確實出狀況，但沒有停工，每天仍在瞎忙「前一晚只睡2小時」，但是因睡前喝咖啡失眠，所以今還是顯得神采奕奕，笑認：「硬ㄍㄧㄥ！」
記者蔡依庭／台北報導
陳亞蘭一早就為記者會起床梳化，晚上還要和恩師楊麗花一起聚會慶祝生日，但其實前一天中午師徒倆才剛一起吃過飯，但恩師送了啥生日禮物，陳亞蘭賣關子不講，還提供方法：「你們去問楊阿姨！」她感恩地說：「可以有時間陪吃飯，比送任何東西都好。」
陳亞蘭目前沒有on檔戲在拍，但有節目主持要錄，不過最花她的精力，莫過於為歌仔戲集資，透露距離目標還差3分之2。此外，陳亞蘭之後重心會放在楊麗花紀錄片，笑稱自己像是楊麗花「特助」，因為最了解恩師的需求，事前溝通、現場陪伴全靠她打點，但也讓她忙翻，前一晚是因喝咖啡才只睡2小時，平常平均約睡6小時。另外，她之前心律不整的問題持續追蹤中，自嘲是「良心不安」的毛病。