蔡岳勳、于小惠爆婚變！傳出新歡是26歲大陸女星　超正臉蛋曝光

陳亞蘭被爆少賺百萬！認心臟出代誌　堅持不停工「只睡2小時」

▲陳亞蘭被爆少賺百萬，坦言心臟出狀況，但堅持不停工昨天甚至「只睡2小時」。（圖／臺師大GF-EMBA校友會）
▲陳亞蘭被爆少賺百萬，坦言心臟出狀況，但堅持不停工昨天甚至「只睡2小時」。（圖／臺師大GF-EMBA校友會）

記者蔡依庭／台北報導

「金鐘視帝」陳亞蘭今（8）日過58歲生日，搞神祕不講恩師楊麗花送啥生日禮物，僅透露晚餐位一起慶祝。先前她被指出心律不整推掉不少商演工作、至少損失百萬元。她今和六月出席「臺師大GF-EMBA校友會」成立記者會，坦言心臟確實出狀況，但沒有停工，每天仍在瞎忙「前一晚只睡2小時」，但是因睡前喝咖啡失眠，所以今還是顯得神采奕奕，笑認：「硬ㄍㄧㄥ！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳亞蘭（右）成為六月EMBA學姊。（圖／臺師大GF-EMBA校友會）
▲陳亞蘭（右）成為六月EMBA學姊。（圖／臺師大GF-EMBA校友會）
陳亞蘭一早就為記者會起床梳化，晚上還要和恩師楊麗花一起聚會慶祝生日，但其實前一天中午師徒倆才剛一起吃過飯，但恩師送了啥生日禮物，陳亞蘭賣關子不講，還提供方法：「你們去問楊阿姨！」她感恩地說：「可以有時間陪吃飯，比送任何東西都好。」

陳亞蘭目前沒有on檔戲在拍，但有節目主持要錄，不過最花她的精力，莫過於為歌仔戲集資，透露距離目標還差3分之2。此外，陳亞蘭之後重心會放在楊麗花紀錄片，笑稱自己像是楊麗花「特助」，因為最了解恩師的需求，事前溝通、現場陪伴全靠她打點，但也讓她忙翻，前一晚是因喝咖啡才只睡2小時，平常平均約睡6小時。另外，她之前心律不整的問題持續追蹤中，自嘲是「良心不安」的毛病。

陳亞蘭賣房拍歌仔戲拚命賺錢補貼！累到心臟不適　急停工損失百萬

温昇豪衰事連連！扁桃腺發炎話癆大叔超收斂　避談MeToo之友

兵家綺下月迎50歲！《市井豪門》剛殺青就接噩耗　罹癌等病床開刀

金鐘58／陳亞蘭典禮沒超時「20屆來首次」　帥回：一直發揮沒必要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞