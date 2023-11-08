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「睿嚮大涵」挾寶璽品牌實力 首創潭子高規建案新標竿

▲董事事梁德煌表示，「睿嚮大涵」秉持寶璽一貫建築理念，「蓋好房子給喜愛好生活的人」而興建。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
▲董事事梁德煌表示，「睿嚮大涵」秉持寶璽一貫建築理念，「蓋好房子給喜愛好生活的人」而興建。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)

記者金武鳯/台中報導

台中豪宅創始者寶璽機構，旗下睿嚮建設初試啼聲，選在潭子弘富重劃區推出的新作「睿嚮大涵」，施工、規劃團隊皆由寶璽原班團隊操刀，堅強的品牌實力，以及極具特色的建築風格與穩健品質，提升了潭子區的建築美學及視野，迅速獲取優質自住客青睞置產，銷售已近8成，是潭子區首個登上4字頭的住宅案。

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寶璽機構是最早將國際建築設計團隊導入建案的品牌，例如位於七期市政中心的「寶璽睿觀」，第一個邀請日本Nikken國際團隊，打造出中台灣首見的制震建築，在業界掀起制震熱潮。另在五期百坪地標「寶璽高第」，是第一個採用隔柵複牆的外觀設計；位於府會園道的「寶璽天睿」，也定義出台中頂級豪宅美學新高度，寶璽不斷以創新超前的思維引領台中建築風貌，屢屢成為業界矚目焦點。

▲「睿嚮大涵」客廳採用豪宅產品中罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
▲「睿嚮大涵」客廳採用豪宅產品中罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
「睿嚮建設」有別於寶璽主推大坪數超豪宅產品，主要規劃50坪以下的精緻住宅。施工營造皆由寶璽營建團隊的寶廣營造負責，寶廣營造不僅累積30年豪宅、超豪宅的經驗，更擁有與國際接軌的營建實力。其次，「睿嚮大涵」同樣秉持寶璽一貫的建築理念「蓋好房子給喜愛好生活的人」，堅實的品牌實力，讓開賣以來，即迅速獲得消費者青睞。

被喻為城市花園的「睿嚮大涵」，座落弘文中學首排，並鄰4800坪自然公園，且基地三面臨路，一樓大退縮規劃全綠化環帶庭園，建蔽率僅有28%，更規劃零店面精品寓所，使住戶享有完整的綠廊街廓。至於室內空間，除了戶戶皆邊間且雙面採光，客廳更採用豪宅產品中也相當罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，客餐空間以當代設計風格，創造連貫性的完整空間尺度。加上交通、民生與休閒需求一應具全，適合重視機能、休閒，與生活品質的高端自住客群。。

為此，「睿嚮大涵」堅持設定較高的自備款，以篩選過濾投資客，希望購買此案的客群，皆是以自住需求為考量的均質客戶，以維護整體社區居住品質與價值。推出以來，銷售已近8成，陸續有實登揭露，目前已累積55筆實登揭露，均價約37萬，最高價則出現在15樓，總面積48.56坪，以總價1803萬元成交，扣除車位後每坪單價40.3萬元，成為潭子區首個登上4字頭的住宅案。

根據內政部實價登錄最新資料顯示，近年建設、產業利多不斷的潭子區112年1-10月共有76筆預售實價揭露，平均成交單價已站上35.9萬元，相比109年同期均價23.82萬元，短短3年已有超越5成的漲幅，除了睿嚮、包括久樘等其他建商亦陸續插旗搶進，顯見潭子已成為北台中的房市熱區。

 

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