不滿遭抹紅！李明璇報案開告　網友、議員、基進黨通通告

「唐吉訶德」中台灣首家旗艦店 進駐台中老虎城9日開幕

▲日系「唐吉訶德」中台灣首家旗艦店， 進駐台中老虎城9日開幕，準備滿滿好禮迎客。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
▲日系「唐吉訶德」中台灣首家旗艦店， 進駐台中老虎城9日開幕，準備滿滿好禮迎客。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)

記者金武鳯/台中報導

看好台中市七期重劃區發展潛力，以供應日本特色商品聞名海內外「DON DON DONKI」唐吉訶德，繼台北之後，首家旗艦店插旗 台中TIGER CITY老虎城購物中心，9日開幕，並將最受北部消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI 一同引進台中。另全新品牌「若櫻壽司」全球首店，也落腳台中老虎城！

我是廣告 請繼續往下閱讀
老虎城購物中心除了唐吉訶德進駐，年底前還有玩具反斗城、重慶火鍋餐廳「緋花」等新品牌陸續加入，要帶給中部消費者更多消費選擇。其中唐吉訶德的進駐最受矚目，不少喜歡到日本大採購的人，這下不用飛日本就能一次買個夠。唐吉訶德開幕期間，各類商品祭出優惠價格，優惠期限至11月30日止，店內單筆消費滿2000元，即可獲得Donpen野餐墊或毛毯 （二選一），數量有限贈完為止。

▲零食馱菓子專區也一同來台中狂歡，近百種的散裝零食 任君挑選，售價：19-79元不等。(圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
▲零食馱菓子專區也一同來台中狂歡，近百種的散裝零食 任君挑選，售價：19-79元不等。(圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
另PPIH集團全新品牌「若櫻壽司」，全球首店也選在TIGER CITY落腳，全店打造日系禪風用餐環境，室內外通透明亮， 透過大量木作、溫款燈飾、櫻花造景，細膩刻劃和風質感。店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，越嚼越香甜的米飯交織生魚片的鮮美，滿足消費者對壽司的想像。

除了現做握壽司，若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。在日本壽司餐 廳用餐，小酌一下最對味，若櫻壽司提供了多樣酒類商品，讓消費者體驗，如同置身日本當地一般的用餐流程。

▲除了現做握壽司，若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。(圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
▲除了現做握壽司，若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。(圖／記者金武鳳攝，2023.11.8)
值得一提的是，DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熱食櫃位，以銅板價格提供中部消費者更多美味選擇。如起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，1串售價：99元，2串優惠價179元。

最新鮮香甜的日本米飯在台中也吃的到！ 由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米製作最新鮮的日式飯糰，以售價：50-99元不等的銅版價格即可享用。最受歡迎的現煮食堂，提供消費者各式日本現煮麵食， 任選泡麵由專人烹飪料理服務，店內隨時來碗熱騰騰的泡麵，實現「想試試看」的心情。有別於CITYLINK南港 店，台中TIGER CITY店特別提供了糖心蛋，每日限量30份。

另外零食馱菓子專區也一同來台中狂歡，近百種的散裝零食 任君挑選，售價：19-79元不等。 小資女最愛COSME DONKI也一同引進台中，不定期與日本美 妝品牌線上連線，講解美妝保養產品特色和使用方法。開幕期間優惠滿滿，9日當天上午11時，與日本知名品牌KOSE連線直播， 購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」，贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份。

睽違2年再度登場 中市低碳永續城市傑出貢獻獎今頒獎

茂盛試管寶寶回娘家 迄今為全球38國家催生3.5萬名

優漾盃育苗羽球邀請賽 成人組4日開賽64支隊伍爭高下

瑪利亞籌建「安老家園」 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞