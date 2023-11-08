「唐吉訶德」中台灣首家旗艦店 進駐台中老虎城9日開幕

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另PPIH集團全新品牌「若櫻壽司」，全球首店也選在TIGER CITY落腳，全店打造日系禪風用餐環境，室內外通透明亮， 透過大量木作、溫款燈飾、櫻花造景，細膩刻劃和風質感。店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，越嚼越香甜的米飯交織生魚片的鮮美，滿足消費者對壽司的想像。
除了現做握壽司，若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。在日本壽司餐 廳用餐，小酌一下最對味，若櫻壽司提供了多樣酒類商品，讓消費者體驗，如同置身日本當地一般的用餐流程。
值得一提的是，DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熱食櫃位，以銅板價格提供中部消費者更多美味選擇。如起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，1串售價：99元，2串優惠價179元。
最新鮮香甜的日本米飯在台中也吃的到！ 由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米製作最新鮮的日式飯糰，以售價：50-99元不等的銅版價格即可享用。最受歡迎的現煮食堂，提供消費者各式日本現煮麵食， 任選泡麵由專人烹飪料理服務，店內隨時來碗熱騰騰的泡麵，實現「想試試看」的心情。有別於CITYLINK南港 店，台中TIGER CITY店特別提供了糖心蛋，每日限量30份。
另外零食馱菓子專區也一同來台中狂歡，近百種的散裝零食 任君挑選，售價：19-79元不等。 小資女最愛COSME DONKI也一同引進台中，不定期與日本美 妝品牌線上連線，講解美妝保養產品特色和使用方法。開幕期間優惠滿滿，9日當天上午11時，與日本知名品牌KOSE連線直播， 購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」，贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份。