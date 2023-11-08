墾丁大街400元雞湯「僅2塊肉」！遊客超傻眼 業者曝原因：成本高
節氣進入立冬後，民眾也開始找尋各種補湯想要暖暖胃。不過日前就有遊客前往墾丁大街玩，沒想到在當地一間餐廳買了份400元大份雞湯，才發現只有少少兩塊肉，份量也讓一行人都傻眼，對此，當是店家也做出回應，表示「土雞肉成本高」。
記者潘毅／綜合報導
一位女遊客在論壇Dcard上發文提到，日前與朋友前往墾丁玩水，到了晚上前往墾丁大街，看到一間蠻多客人的餐廳，朋友便掏出錢包買了一份大份的400元雞湯，打算帶回民宿與大家一同享用。
沒想到實際拿到手的湯品，份量卻讓兩人傻眼，甚至認為：「比我家巷口的貢丸湯還小份」，而實際一看塑膠袋內，只有幾顆紅棗、蔘鬚以及兩塊小隻棒棒腿。他們當下也與與店家確認兩次「這真的是大份的雞湯嗎？」只得到肯定答案。
這樣的遭遇也讓當事人相當困惑：「這樣子份量的雞湯400元，是正常的嗎？」貼文隨即引發網路熱議，多數網友直搖頭「這樣要400，我還不如買超商的湯」、「這根本一人份，400實在不合理」、「我去墾丁都只吃泡麵了」。
事件持續發酵，當事餐廳的Google評論也湧入一星評價。而根據TVBS報導，該餐廳業者也針對此事件做出回應，表示這道雞湯都是使用土雞肉，因此成本比較高，但外帶份量沒有少給，跟內用差不多。