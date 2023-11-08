搶攻雙11商機 中市餐旅業祭超殺優惠吸客

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，11月底前，台中福華線上票券商城推出超值好康平日(不含早)住房套券買2送1，優惠價6999約超值下殺25折！3F覓舍全日餐廳推「買咖啡送蛋糕」券，買20送3 ，優惠價約55折。3F江南村的「金陵片皮鴨烤鴨券」經典一鴨三吃，平日優惠價只要1800元，下殺61折！
值得一提的是，台中福華會員APP全面啟動票券商城轉贈功能，使用台中福華會員APP能將票券轉贈給親朋好友，送禮自用兩相宜。台中福華線上商城年度破盤促銷，打造更簡單更輕鬆的跨域購物服務體驗。
台中李方艾美酒店今年推出雙11快閃住房專案，精緻客房特價4111元，另再享成人早餐兩客加購優惠價1111元。酒店內特色餐飲也推出限量優惠，雙11當日，北緯二十四加購11元享美式咖啡一杯、樂美中餐廳兩人同行，一人各加購111元即可享蒜香烤春雞乙隻、加購11元享精選甜品乙份。眾多「雙11」才有的限定優惠，讓雙11節日不再孤單寂寞。
另「雙11快閃住房專案」於雙11日起，快閃限量販售一週，可入住日期可選擇至2024年02月07日，精緻客房一大床，平日週一至週四，只要4111元，假日5111元。經典客房一大床或兩中床，平日享4888元，假日5888元。今年雙11適逢假日，台中李方艾美酒店不論是住房還是餐飲皆推出優惠，即日起可電話預訂，不論是單身一人還是團聚用餐，都能盡情享受「雙11」超狂的省荷包魅力！
來自高雄高CP值浮誇系日料店「森川丼丼」，為了迎接雙11購物節卯足勁祭出超殺優惠！即日起至12日，只要到「森川丼丼」各分店點選任意口味、價格的丼飯，並在「森川丼丼」的FB或IG打卡，就可以用11元、111元、1111元的好康加購價，分別換得玉子燒2貫、手羽先搪揚或炙燒1855牛沙拉+鮭魚全家福2.0等豪華餐點，讓你吃好吃滿足！
森川丼丼的玉子燒嚴選新鮮雞蛋，由師傅以小火逐次將蛋液一層一層堆疊而成，打造出具有濃厚蛋香味，店內價格2貫玉子燒要價60元，限定活動期間內，僅需加購11元即可吃到！同樣是日料店菜單上不可或缺的「手羽先搪揚」，精選雞翅高溫油炸後，表皮金黃酥脆，鮮甜肉汁直接炸裂噴發口中，讓人回味再三，店內價格為220元（辣）/180元（不辣），搭配雙11活動，每份僅需111元！
另專為鮭魚愛好者打造的「鮭魚全家福2.0」，搭配選用安格斯牛中最高等級的「1855」，與清爽鮮蔬組成的「炙燒1855牛沙拉」，兩道令人胃口大開的特殊菜色，原價1370元，雙11活動期間，僅需以1111元的加購價就能吃到！