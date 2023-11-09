超過諾曼第規模！《經濟學人》: 中國侵台恐陷補給困境

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《經濟學人》指出，1949年古寧頭戰役，共軍9000餘人渡海進攻，因缺乏彈藥補給和糧食而大多陣亡，部分被俘，70多年過去了，儘管中國的軍力已不可同日而語，但若真發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤仍是一大考驗。
報導並提到，去年爆發的俄烏戰爭就明顯暴露俄羅斯的後勤瑕疵，雖然比起諾曼第登陸、韓戰和福克蘭群島戰爭（Falklands War），俄烏戰爭與兩棲攻擊關聯性較小，但中國的國防專家仍致力於研究俄烏的後勤狀況以汲取教訓。
中國軍方機關報「解放軍報」今年2月曾指出，中國現有的後勤運輸能力，尚不足以應付日益複雜的現代戰爭，所以習近平致力提升解放軍的後勤能力，並成立中央軍委聯勤保障部隊，還下令軍方加強使用數位技術管理後勤，並與民間物流產業密切合作，如順豐、京東物流等大型快遞公司都已與解放軍簽約，提供倉儲管理和貨物運輸服務，這套軍民合作系統已在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期經過考驗，然而比起疫情期間，戰時情況將更加艱難。
除此以外，台海也不是唯一的後勤挑戰，中國陸地邊界也存在潛在不穩定因素，如與印度的爭端等，需具備靈活應變的能力。習近平對解放軍的抱負是明確的，儘管中國已是區域軍事強權，但目前而言，無論是軍隊、裝備、經驗、指揮架構及後勤層面，想要毫無懸念就取得對台作戰的勝利，仍有所不足。