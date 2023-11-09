習近平推「楓橋經驗」　分析：恐是文革再現、大動盪前兆

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《北京之春》榮譽主編胡平表示，此次獲習近平接見的單位，表面看似與社區服務沒什麼分別，但「楓橋經驗」其實就是階級鬥爭的象徵，透過在基層推廣，要各基層單位協助公檢法，對社區實施無孔不入的監管，進而把社會上大小事項全部管起來，擔心是「在政治上倒退的明顯信號」。
中國獨立政治學者陳道銀分析，習近平以「舊酒新瓶」的方式推廣楓橋經驗，雖然經過多年改革開放，毛澤東時代的方法已不再完全適用，但現在再推楓橋經驗，則可以結合科技，達到「群防群治」的效果：「今天的技術和手段，以及數字化的手段已很發達，習是要透過各種工具和手段，例如一個電話、各種舉報熱線，達到群防群治、群眾相互監督，把你控制住。習近平他不是要讓你動，他是要讓靜下來，把你畫地為牢的被控制住。」
獨立時評人蔡慎坤則認為，如此強大的陣容，不可能是一次無關緊要的會見，很多人覺得毛澤東時代的群眾鬥群眾運動已經弄不起來，特別是經過幾十年改革開放後，但由最高領導人發起的任何一場運動，都可能被執行者「超想像發揮」，一場波及全民的政治運動應該很難躲過。
報導並引述中國問題專家王赫分析，習近平會見「楓橋式工作法」單位代表時，同時使用了「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席」3個頭銜，表明這是個重大事件，中共已在社會管控方面強化了一整套的網格管理、高科技監控、大數據等系統，現在宣傳的「楓橋經驗」是發動群眾、操弄分化，而當局強調「矛盾就地解決」，可能與他們判斷整個社會形勢將要進入一個動盪的時期有關。
澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義也指出，中共政權風雨飄搖，習近平的極權復辟對經濟傷害很大，但他又沒有能力解決經濟問題，現在抬高楓橋經驗，應該是當局有一個基本評估，認為經濟會進一步下滑甚至崩潰，接下來不排除出現社會動盪，包括這次前總理李克強猝死引發各個地方自發悼念，民眾藉機表達不滿，「在風暴及民間大規模抗議還沒有到來之前，習先做一些布置，防範預設即將到來的社會抗議風潮。」